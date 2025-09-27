Lịch thi đấu mới nhất của Malaysia ở Asian Cup: Gặp đội nào, kịp kháng cáo hay không?

Malaysia gặp đội từng thua Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027

Như Báo Thanh Niên đưa tin, đội tuyển Malaysia đã bị FIFA xử phạt nặng với cáo buộc gian lận cầu thủ ở vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, ở trận gặp Việt Nam, Malaysia đã giả mạo giấy tờ để sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

"Sau các thủ tục tố tụng thông thường, Ủy ban kỷ luật FIFA đã xem xét tất cả các bằng chứng có trong hồ sơ và áp dụng các biện pháp trừng phạt sau: Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã bị yêu cầu nộp phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 11,5 tỉ đồng).

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có nguy cơ bị xử thua vì gian lận cầu thủ ẢNH: NGỌC LINH

Các cầu thủ vi phạm bị yêu cầu nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ cho FIFA (khoảng 66,1 triệu đồng), đồng thời bị phạt thêm 12 tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo quyết định", FIFA thông báo.

Án phạt của FIFA đồng nghĩa đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam do dùng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu". Ở trận gặp Nepal trước đó vào tháng 3, Malaysia cũng dùng Hector Hevel, một cầu thủ nhập tịch được làm giả giấy tờ. Do đó, Malaysia cũng có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở màn so tài Nepal.

Theo thông báo của FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có 10 ngày để kháng cáo kể từ khi nhận quyết định. Thời hạn kháng cáo của FAM sẽ kéo dài từ 26.9 đến ngày 6.10, tức là chỉ 3 ngày trước khi đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" bước vào lượt trận thứ ba ở vòng loại Asian Cup 2027 với đối thủ Lào.



Cụ thể, Malaysia sẽ làm khách trên sân Lào vào ngày 9.10, sau đó tái đấu Lào tại Bukit Jalil vào ngày 14.10. FAM có thể kháng cáo trước khi đội tuyển Malaysia gặp Lào, tuy nhiên, khả năng thành công của "Mãnh hổ" là không cao.

Malaysia sắp hết cơ hội

AFC vẫn chưa có động thái nào liên quan đến hành vi gian lận của FAM. "Tổ chức của chúng tôi đang chờ toàn bộ bản án và quyết định từ Tòa án Bóng đá FIFA liên quan đến tính hợp lệ cầu thủ (của đội tuyển Malaysia – PV)", Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John chia sẻ.

Trong trường hợp FAM kháng cáo bất thành, AFC sẽ nhóm họp và đưa ra quyết định xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận gặp Việt Nam và Nepal.

Đồng nghĩa cánh cửa vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia sẽ gần như đóng lại, do thầy trò HLV Peter Cklamovski đã chắc chắn thua 2 trận đầu và mất toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch.