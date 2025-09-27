Chân sút nội 'im ắng' ở V-League: Xuân Son mới ở đâu, thầy Kim đang tìm

Chuyện muôn thuở ở V-League

Các chân sút nội lâu nay vẫn lép vế trên chính sân nhà, khi thành tích ghi bàn ở V-League không thể sánh bằng các tiền đạo ngoại.

Chẳng phải ngẫu nhiên, giới chuyên môn có một danh hiệu "tự xưng" là vua phá lưới nội, vinh danh cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất mùa. Cần có bảng xếp hạng riêng để tiền đạo nội tự thi thố với nhau, nếu không muốn bị lép vế trước các ngoại binh.

HLV Kim Sang-sik đau đầu với bài toán hàng công ẢNH: MINH TÚ

Chân sút Tiến Linh suýt nữa đã trở thành ngoại lệ ở V-League khi trở thành cầu thủ nội đầu tiên đoạt vua phá lưới sau 8 năm (kể từ Anh Đức năm 2017, cũng trong màu áo Becamex TP.HCM). Cầu thủ sinh năm 1997 bị tước một bàn thắng, nên không thể giành ngôi đồng vua phá lưới với Lucas Vinicius và Alan Grafite.

Mùa này, các chân sút nội tiếp tục lép vế. 9 trong số 11 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới là ngoại binh, với Alan Grafite (5 bàn), Gustavo Henrique (4 bàn), Leo Artur, David Henen, Fred Friday (3 bàn), Lucas Vinicius, Pedro Henrique, Luiz Antonio và Daniel ds Silva dos Anjos (2 bàn).

Chỉ có 2 cầu thủ nội đã ghi nhiều hơn 1 bàn ở V-League, là Tiến Linh và Quang Hải với cùng 2 bàn thắng. Tuy nhiên, với đặc thù vị trí của Quang Hải, cùng triết lý vận hành của HLV Polking của CLB CAHN, rất khó để tiền vệ sinh năm 1997 bước vào cuộc đua bàn thắng.

Còn với Tiến Linh, một nghịch lý là dù đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2024 và có thành tích ghi bàn tốt nhất trong các tiền đạo nội hiện tại, nhưng chân sút 28 tuổi không chiếm được suất đá chính tại đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2024, Tiến Linh chỉ đá chính 2 trận, trước khi bị cầu thủ nhập tịch Xuân Son lấy chỗ.

Tiến Linh (áo đỏ) vẫn là chân sút nội hiệu quả nhất ẢNH: KHẢ HÒA

Rắc rối với chấn thương, cộng với chuyện không "hợp gu" quan điểm của HLV Kim Sang-sik, chân sút của Becamex TP.HCM đã ngồi dự bị 2/3 trận gần nhất ngay cả khi Xuân Son nghỉ thi đấu ở đội tuyển do chấn thương.

Mẫu tiền đạo bám vòng cấm, săn tìm khoảng trống và dứt điểm thuần túy như Tiến Linh trở thành nốt nhạc "lạc điệu", trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik xây dựng lối chơi với cường độ cao, đòi hỏi hàng tấn công phải độc lập tác chiến, đỡ bước một chuẩn, xử lý chuẩn xác.

Dù vậy, nếu không phải Tiến Linh, ông Kim sẽ tin chân sút nào, khi các tiền đạo nội đang vẽ nên bức tranh ảm đạm ở V-League. Vai chính vẫn thuộc về ngoại binh, còn nội binh tấn công muốn có suất buộc phải đá lùi hoặc dạt biên.

Bước lên đội tuyển Việt Nam, khi không còn những "ngọn hải đăng" ngoại quốc làm tường để mở khoảng trống cho, các tiền đạo, tiền vệ nội lập tức gặp vấn đề.

Lựa chọn của thầy Kim

Nỗi nhớ Xuân Son có lẽ sẽ bủa vây đội tuyển Việt Nam đến đầu năm sau, khi chân sút 28 tuổi trở lại.

Với nhân sự hiện tại, HLV Kim Sang-sik khó tìm được tiền đạo toàn năng, người có thể định đoạt cục diện trận đấu chỉ bằng một pha đỡ bóng gọn gàng rồi xoay người dứt điểm. Từ các nhân tố chủ chốt (Tiến Linh, Tuấn Hải) đến cầu thủ trẻ (Đình Bắc, Quốc Việt), đều chỉ có thể đáp ứng một phần yêu cầu chiến thuật.

Đình Bắc sẽ tạo khác biệt nếu được trao cơ hội? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến lược gia người Hàn Quốc cần xây dựng lối chơi phù hợp với con người lúc này. Không có một chân sút như Xuân Son và cũng chẳng có "Xuân Son mới", đội tuyển Việt Nam không thể đá bóng dài, bóng bổng, mà cần kiểm soát bóng tốt hơn, để có những miếng đánh bóng ngắn phù hợp với tố chất nhanh nhẹn, kỹ thuật của dàn cầu thủ hiện tại.

Dù vậy, đó là lối chơi cần rất nhiều thời gian nhào nặn. HLV Philippe Troussier từng thất bại với triết lý kiểm soát, vì với đặc thù tập trung ngắn ngày (mỗi năm có 6 đợt tập trung, tổng từ 75-80 ngày), đội tuyển quốc gia rất khó xây dựng sự gắn kết.

Lối chơi nhuần nhuyễn chỉ được tạo thành nếu các đội V-League và các lứa trẻ có triết lý đồng nhất. Mà yếu tố này, bóng đá Việt Nam chưa thể tạo dựng.

Dẫu sao, đội tuyển Việt Nam của ông Kim vẫn cần tấn công đa dạng, bài bản và có ý đồ hơn, thay vì trông cậy vào cụ thể cá nhân nào. Ít nhất là vậy, cho đến ngày Xuân Son trở lại.



