Tham vọng 'đi tắt' bằng nhập tịch gian dối, bóng đá Malaysia đang phải trả giá

Hai Long tranh bóng trong sự chứng kiến của Joao Figueiredo (14) là 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của FAM ảnh: Ngọc Linh

FAM: Đi tắt hòng đổi đời Malaysia sau một đêm

Ngày 11.1.2025, bóng đá Malaysia chứng kiến bước ngoặt khi Nhiếp chính vương Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (Tunku Ismail) chia sẻ đã xác định được từ 6-7 cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Malaysia.

Khi đó, ông Tunku Ismail, đồng thời là chủ sở hữu của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), bày tỏ hy vọng các cầu thủ nhập tịch sẽ có thể khoác áo Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia, tạm dịch: Những chú hổ Mã Lai) tại vòng loại Asian Cup 2027.

"Chúng tôi đã xác định được 6-7 cầu nhập tịch cho đội tuyển Malaysia. Hy vọng chính phủ Malaysia có thể hỗ trợ trong quá trình xin hộ chiếu Malaysia để họ có thể chơi cho Harimau Malaya trong vòng loại Asian Cup 2027, bắt đầu vào tháng 3. Điều quan trọng là Harimau Malaya phải khởi đầu chiến dịch một cách tốt đẹp", Tunku Ismail viết trên mạng xã hội ngày 11.1, sau đó được báo chí Malaysia dẫn lại.

Ông Tunku Ismail khi đó cũng chia sẻ một bức ảnh chụp chung với Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Harimau Malaya là Rob Friend, Trưởng khoa y học thể thao và hiệu suất cao Tiến sĩ Craig Duncan và cựu tuyển thủ Úc Tim Cahill - người sau đóng vai trò là cố vấn cá nhân của Tunku Ismail về thể thao và quan hệ quốc tế.

Nhiếp chính vương Johor, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (thứ 2 từ trái sang), cùng với GĐĐH đội tuyển Malaysia Rob Friend (bìa trái), Trưởng khoa y học thể thao và hiệu suất cao của Harimau Malaya, Tiến sĩ Craig Duncan và cựu tuyển thủ Úc Tim Cahill (bìa phải) ảnh: Facebook

Tất cả những điều đó là một phần trong dự án đầy tham vọng nhằm tái cấu trúc lại đội tuyển Malaysia để bắt kịp hoặc thậm chí vượt mặt các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và xa hơn tiến ra châu lục chỉ sau một đêm.

Dự án tham vọng đó đắt giá theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi ngoài 15 triệu RM (tiền Ringgit Malaysia, khoảng 94 tỉ đồng Việt Nam) đã được công bố cho các đội tuyển quốc gia trong ngân sách quốc gia.

Tờ New Straits Times số ngày 13.1.2025 cho biết, Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim đã thông báo sẽ có thêm 15 triệu RM nữa từ các nguồn tư nhân, nâng tổng số đầu tư cho các đội tuyển quốc gia Malaysia lên gần 200 tỉ đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khi đó, ông Tan Sri Hamidin còn khẳng định, số tiền 30 triệu RM (khoảng 188 tỉ đồng) sẽ được sử dụng để thúc đẩy các chương trình dành cho đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển Malaysia.

HLV Cklamovski từng chia sẻ nhiều người kỳ vọng ông thất bại với dàn sao nhập tịch ồ ạt ảnh: Ngọc Linh

Theo báo chí Malaysia, những khoản tiền khủng kể trên đã được trao cho Nhiếp chính vương Johor Tunku Ismail để đầu tư gia tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia bằng cách nhập tịch hàng loạt cầu thủ phương Tây, trong đó đa số đến từ Nam Mỹ.

Phần sau đó là lịch sử, khi Harimau Malaya lột xác hoàn toàn, mạnh lên rõ rệt nhờ kịp bổ sung hàng loạt ngoại binh chất lượng từ châu Âu và Nam Mỹ, trong đó có 7 cái tên Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Với lực lượng này đội tuyển Malaysia đã mơ về một tấm vé dự Asian Cup 2027 khi đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 trên sân nhà Bukit Jalil - ngắt chuỗi 11 năm không thắng nổi Việt Nam trước đó. Nhưng bản thân chiến thắng đó, như một sự dự báo được đón tiếp bằng sự lạnh nhạt từ chính truyền thông và người hâm mộ Harimau Malaya.

Trả giá cho cách nhập tịch bất chấp

Thực tế từ trước trong và sau chiến thắng trước Việt Nam vào tháng 3.2025, sóng gió đã nổi lên khi đã có rất nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ những cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ, với các chất vấn về việc họ không hề có gốc gác tổ tiên hay mang dòng máu Malaysia.

Cánh cửa đến Asian Cup 2027 đang đóng sập trước đội tuyển Malaysia, và tệ hơn thế... ảnh: Ngọc Linh

Đến tháng 8, cầu thủ nhập tịch Facundo Garces (gốc Argentina) bị "vạ miệng" với tiết lộ rằng, anh có gốc gác Malaysia từ "ông cố nội của mình". Sau đó anh này vội vã đính chính, đổ lỗi dịch thuật, khẳng định ông bà nội có gốc gác Malaysia. Trường hợp Facundo Garces có gốc gác từ "ông cố nội" là đời thứ tư, sẽ không phù hợp quy định của FIFA.

Sau rất nhiều tranh cãi, FIFA đã phải vào cuộc sau đơn kiện chính thức - nhiều người Malaysia tin nó đến từ phía Indonesia - trong cuộc họp đại hội đồng. Đến tối 26.9, Ủy ban Kỷ luật của FIFA quyết định ra án phạt FAM 350.000 CHF (Franc Thụy Sĩ, tương đương 11 tỉ đồng Việt Nam) vì làm giấy tờ giả mạo cho 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel.

Nhóm 7 cầu thủ nêu trên cũng phải nộp 2.000 CHF (hơn 66 triệu đồng Việt Nam/người). Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra.

Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được chuỗi 11 năm bất bại trước Malaysia ảnh: Ngọc Linh

Scandal này chưa dừng lại ở đây, khi ngay trong ngày 26.9, FAM khẳng định sẽ kháng cáo FIFA theo quyền lợi của mình dù việc FIFA ra án phạt cho thấy dường như tổ chức này đã nắm chắc các bằng chứng trong tay.

Nhưng chí ít, FAM đang thua ngay trên chính sân nhà khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ báo chí và CĐV trong nước, thể hiện qua việc sân Bukit Jalil chỉ đón lượng khán giả chỉ 1/2 sức chứa dù trận đấu quan trọng với đội tuyển Việt Nam.

Thông điệp của người hâm mộ Harimau Malaya rất rõ ràng, họ muốn đội tuyển quốc gia thắng nhưng phải bằng thực lực, thông qua những biện pháp tăng cường đúng đắn, hợp pháp và minh bạch để tạo ra kết quả ý nghĩa trên sân cỏ.

Điều người hâm mộ Malaysia phản đối FAM vì không muốn tạo ra đội tuyển chỉ gồm những anh Tây không hề có gốc gác tổ tiên Malaya, đẩy văng những cầu thủ nội địa lên băng ghế dự bị, thậm chí bị văng ra khỏi danh sách đăng ký làm nản lòng các đội tuyển trẻ quốc gia.