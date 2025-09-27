Mới: Không cho phép đặt cược các giải do VFF tổ chức

Tránh tiêu cực trong nội bộ các đội tuyển Việt Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định thay thế Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Nghị định này quy định các giải thi đấu bóng đá quốc tế được phép kinh doanh đặt cược phải là các giải được FIFA công bố, phê chuẩn. Bộ VH-TT-DL công bố danh mục các trận đấu, giải đấu.

Quy định nêu trên có vướng mắc, do FIFA chỉ công bố các trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức và giải đấu bóng đá điện tử thế giới. Các giải đấu bóng đá quốc tế do FIFA tổ chức không diễn ra thường xuyên (khoảng 4 - 8 giải đấu/năm) và thời gian tổ chức ngắn (từ 10 - 30 ngày/giải). Do vậy, việc kinh doanh bị gián đoạn, khó thu hút được nhà đầu tư (do chi phí đầu tư, kinh doanh lớn, khó có lãi). Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định theo hướng: trận đấu, giải đấu được phép kinh doanh phải được FIFA, thành viên của FIFA tổ chức; không bao gồm giải vô địch bóng đá điện tử (eSport football) và không bao gồm các trận đấu, giải đấu do VFF tổ chức.

Giải Ngoại hạng Anh có thể sẽ được đặt cược hợp pháp tại VN ẢNH: REUTERS

Có thể hiểu sở dĩ Bộ Tài chính đề xuất không cho đặt cược, kinh doanh các giải, trận đấu do VFF tổ chức nhằm phòng tránh tuyệt đối tình trạng tiêu cực có thể xảy ra trong nội bộ các đội bóng của VN tham dự các trận thuộc khuôn khổ những giải mà VFF tổ chức. Ví dụ như móc ngoặc, bán độ, những hành vi có thể tạo kết quả phục vụ thị trường cá cược.

Sẽ bị xử lý hình sự, nếu...

Theo Bộ Tài chính, kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế có phạm vi kinh doanh trên cả nước, được phép kinh doanh qua internet và thời gian kinh doanh theo lịch thi đấu tổ chức ở nước ngoài (khoảng từ 21 giờ - 4 giờ) nên có thể tác động lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Có ý kiến cho rằng mặc dù luật Thể dục thể thao của VN cho phép đặt cược thể thao, nhưng nếu không có sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ, hành vi cá cược có thể dễ bị lợi dụng và vi phạm pháp luật hình sự, quy định tại điều 321 bộ luật Hình sự về tội đánh bạc. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết kinh doanh đặt cược thể thao là loại hình dịch vụ giải trí đặc thù và còn khá mới mẻ ở VN; cơ quan quản lý chưa có nhiều kinh nghiệm giám sát nên trong giai đoạn đầu triển khai cần có những bước đi phù hợp. Ông Hùng nói: "Mô hình này ở VN sẽ triển khai trên nguyên tắc thận trọng, lộ trình từ thấp đến cao, sản phẩm đặt cược từ đơn giản đến phức tạp, hoàn toàn phù hợp trong quản lý, điều hành, giám sát của nhà nước. Đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng tiền sử dụng là đồng VN".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, quy định tại điều 321 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), những hành vi đặt cược thể thao không tuân thủ các quy định của luật Thể dục thể thao và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được coi là vi phạm pháp luật, tùy mức độ mà có thể bị xử lý hình sự về tội đánh bạc.