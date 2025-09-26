Đội tuyển Việt Nam chưa xác định sân nhà cho trận đại chiến Malaysia: Mỹ Đình bị loại?

Ứng viên nào sẽ được chọn làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam?

Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia được xem là then chốt cho hành trình giành vé đến VCK Asian Cup 2027 của thầy trò HLV Kim Sang-sik, sau thất bại 0-4 đầy cay đắng ở lượt đi trên sân khách.

Các trận giao hữu quốc tế và vòng loại khác đã được xác định cụ thể, trận tiếp đón Malaysia vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Cụ thể: Ngày 9.10.2025: Việt Nam gặp Nepal trên sân Bình Dương. Ngày 14.10.2025: Việt Nam tái đấu Nepal trên sân Thống Nhất. Trận gặp Lào (lượt đi vòng loại) diễn ra trên sân khách.

Đội tuyển Việt Nam (trái) gặp lại Malaysia vào ngày 31.3.2026 Ảnh: Ngọc Linh





Việc lựa chọn sân nhà cho trận tái đấu Malaysia được cho là có ảnh hưởng lớn đến tâm lý, chiến thuật và cả hiệu quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Sân Mỹ Đình (Hà Nội) nhiều khả năng không nằm trong kế hoạch được chọn lựa vì sân này đang nâng cấp mặt sân, phải vài tháng mới xong. Sân Thống Nhất hay sân Bình Dương hoặc sân Việt Trì có thể được đưa ra bàn thảo để VFF quyết định cuối cùng.

HLV Kim Sang-sik: “Thất bại vẫn là thất bại, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc”

Hồi tháng 6.2025, phát biểu sau thất bại nặng nề trước Malaysia, HLV trưởng Kim Sang-sik không né tránh trách nhiệm và chia sẻ một cách đầy chân thành: “Dù đã thua, nhưng tôi nghĩ các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết sức mình. Bóng đá vốn dĩ chẳng mấy khi theo đúng kế hoạch ta đề ra. Dù các cầu thủ vẫn còn thiếu sót, nhưng chúng tôi vẫn còn thời gian và sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị tốt cho trận đấu vào năm sau”.

Thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng không giấu được nỗi tiếc nuối khi Việt Nam không thể ghi bàn danh dự trên đất khách: HLV Kim Sang-sik đang chịu không ít áp lực trong việc cải thiện lối chơi và tinh thần đội tuyển. Tuy nhiên, với việc còn nhiều trận đấu phía trước và đặc biệt là trận tái đấu Malaysia trên sân nhà, người hâm mộ vẫn có lý do để hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng.

Vấn đề còn lại – và đang được dư luận đặc biệt quan tâm – là VFF sẽ chọn "thánh địa" nào để đội tuyển Việt Nam có thể tận dụng tối đa lợi thế sân nhà, tạo nên cú hích tinh thần trong trận chiến sinh tử vào cuối tháng 3 năm sau.

