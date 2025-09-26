HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm về U.23 Việt Nam

S Ự ỔN ĐỊNH CỦA DÀN TRỤ CỘT

Với phong độ ổn định, các nhân tố quan trọng của đội U.23 VN tiếp tục được HLV ở CLB tin dùng tại V-League. Ở hàng thủ, thủ môn Trung Kiên (CLB HAGL), trung vệ Hiểu Minh (CLB PVF-CAND), Nhật Minh (CLB Hải Phòng) là những mảnh ghép quan trọng của đội bóng chủ quản, thường xuyên ra sân từ đầu. Hai hậu vệ biên của đội U.23 VN cũng chơi tốt và để lại dấu ấn đậm nét trong mặt trận tấn công. Anh Quân có 2 kiến tạo cho CLB PVF-CAND, còn Phi Hoàng thực hiện 1 đường chuyền thành bàn cho CLB Đà Nẵng. Lý Đức chưa có nhiều cơ hội thể hiện tại CLB Công an Hà Nội (CAHN), nhưng thời gian tới số phút thi đấu của anh nhiều khả năng sẽ được cải thiện trong bối cảnh đàn anh Việt Anh dính chấn thương.

Đình Bắc, Văn Khang là trụ cột ở đội U.23 VN lẫn ở CLB chủ quản ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại khu trung tuyến, 2 tiền vệ Thái Sơn, Đức Phú là trụ cột của CLB Thanh Hóa, PVF-CAND với tỷ lệ đá chính là 100%. Văn Trường, người vốn chật vật trong việc tìm vị trí ở một đội bóng có tính cạnh tranh rất khốc liệt như CLB Hà Nội, cũng đang được thi đấu nhiều hơn.

Đáng lạc quan hơn cả là các cầu thủ trên hàng công. Văn Khang đá chính 100%, ghi 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và là mảnh ghép không thể thiếu trên hàng công CLB Thể Công Viettel. Thanh Nhàn (CLB PVF-CAND), Ngọc Mỹ, Văn Thuận (CLB Thanh Hóa), Lê Viktor (CLB Hà Tĩnh) cũng đều lập công. Đình Bắc chỉ mới có 1 kiến tạo cho CLB CAHN, nhưng đóng góp rất nhiều vào lối chơi, chiếm trọn niềm tin của HLV Alexandre Polking. Điều này được thể hiện qua việc anh được đá chính ở 3 trận V-League, 2 trận Cúp C1 Đông Nam Á và 1 trận Cúp C2 châu Á.

Ở loạt FIFA Days tháng 10 tới, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik gọi một loạt cầu thủ U.23 VN lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Một số nhân tố mới có thể được trao cơ hội là Hiểu Minh, Nhật Minh, Lê Viktor…

U.23 VN VẪN CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM MỚI

Trong khi dàn trụ cột đội U.23 VN vẫn duy trì được phong độ và nhịp thi đấu đều đặn, nhóm dự bị vấp phải áp lực cạnh tranh lớn hơn. Xuân Tiến, cầu thủ từng bị HLV Kim Sang-sik loại trước thềm giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đang dần trở lại trong màu áo CLB Thể Công Viettel. Dưới thời HLV Velizar Popov, anh nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới, được thi đấu nhiều hơn và có 1 kiến tạo.

HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn. Ở CLB Công an TP.HCM, 2 tiền vệ trẻ đang chơi nổi bật là Đức Phú (sinh năm 2003) và Quốc Cường (2004). Đức Phú từng là sự lựa chọn hàng đầu của U.23 VN dưới thời HLV Philippe Troussier, đã đá chính cả 5 trận ở V-League mùa này. Anh có nguồn năng lượng dồi dào, chơi hay trong vai trò của một tiền vệ con thoi. Trong khi đó, Quốc Cường mang đến sự mềm mại, khéo léo, thể hiện được phẩm chất kỹ thuật tương tự người anh họ Công Phượng. Tiền vệ này đã có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 5 trận đá chính. Chưa hết, CLB Công an TP.HCM còn có tân binh Lê Khả Đức (2007), người chiếm suất đá chính của đàn anh Võ Huy Toàn ngay sau khi gia nhập đội bóng.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik có thể để mắt đến nhóm cầu thủ Việt kiều. Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình), Vadim Nguyễn (CLB Đà Nẵng), Damian Thanh An (CLB Thể Công Viettel) là 3 cái tên nổi bật, đang có quá trình hòa nhập suôn sẻ. Và đừng quên Bùi Vĩ Hào, tiền đạo trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá VN, đang rục rịch trở lại. Chân sút của CLB Becamex TP.HCM hồi phục chấn thương nhanh, dự kiến trở lại thi đấu vào tháng 11. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh hoàn toàn đủ sức góp mặt ở đội U.23 VN. Vĩ Hào cũng được HLV Kim Sang-sik ưa thích, chơi hay trong hành trình chinh phục AFF Cup 2024 của đội tuyển VN.

Với sự ổn định của trụ cột, sự bứt phá của những nhân tố mới và cả những gương mặt Việt kiều, U.23 VN đang có một nền tảng nhân sự tốt. Chất lượng giữa nhóm trụ cột và dự bị cũng không chênh lệch nhiều, giúp HLV Kim Sang-sik có thể xoay tua đội hình, tính toán các phương án chiến thuật đa dạng để tạo ra sự an toàn lẫn đột phá cho đội U.23 VN. Đây chính là chìa khóa quan trọng để đội U.23 VN hướng đến việc chinh phục HCV SEA Games vào cuối năm và xa hơn là vòng chung kết U.23 châu Á 2026.