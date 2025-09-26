Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 4.10 với nhân sự biến động: Thêm kênh phát sóng trận Nepal

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở cả hai lượt trận trước Nepal nhằm tạo đà cho những cuộc đối đầu then chốt sắp tới, đặc biệt là trận tái đấu Malaysia vào năm sau.

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Nepal để nuôi hy vọng tái đấu Malaysia

Danh sách tập trung lần này của đội tuyển có thể sẽ có nhiều biến động so với đợt tập trung gần nhất. Một số trụ cột đang thi đấu không đạt phong độ cao, trong khi nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện ấn tượng ở V-League có thể được trao cơ hội.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới trong đội hình nhằm tạo nên sự đột phá trong lối chơi.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal ở cả hai lượt trận trong tháng 10. Lượt đi diễn ra vào ngày 9.10 trên sân Bình Dương, còn lượt về sẽ diễn ra vào ngày 14.10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Đáng chú ý, ngoài Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) như thường lệ, FPT Play cũng sẽ phát sóng trực tiếp trận lượt về do là đơn vị phối hợp sản xuất tín hiệu truyền hình cho trận đấu này.

Hai trận đấu gặp Nepal được xem là cơ hội không thể tốt hơn để tuyển Việt Nam giành trọn 6 điểm, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tạo lợi thế tâm lý cho những lượt trận tiếp theo.

Trận gặp Lào và "trận sinh tử" với Malaysia

Sau hai trận đấu với Nepal, tuyển Việt Nam sẽ hành quân tới làm khách trên sân của Lào vào ngày 18.11.2025.

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng nếu muốn giữ hy vọng giành vé dự VCK Asian Cup 2027. Điểm nhấn lớn nhất trong chiến dịch vòng loại lần này chính là cuộc tái đấu Malaysia vào ngày 31.3.2026. Ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã nhận thất bại nặng nề 0-4 trên sân khách, vì vậy trận lượt về sẽ mang ý nghĩa sống còn.

