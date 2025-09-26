Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu hạng nhất: Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng trận đầu tay?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
26/09/2025 07:19 GMT+7

Khi Công Phượng bắt đầu tập luyện trở lại và có thể ra sân, CLB Trường Tươi Đồng Nai có quyền mơ về 3 điểm trước đội Đại học Văn Hiến ở vòng 2 giải hạng nhất 2025-2026.

Tâm điểm: Công Phượng trở lại Thống Nhất

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 2 V-League chắc chắn là cuộc đối đầu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và đội Đại học Văn Hiến, diễn ra lúc 16 giờ ngày 27.9 trên sân Thống Nhất. Ở vòng 1, Công Phượng không được đăng ký thi đấu và đương kim á quân giải hạng nhất chỉ có được trận hòa 2-2 với CLB TP.HCM.

HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết, Công Phượng gặp chấn thương nhẹ, phải nghỉ 2 trận đầu tiên của mùa giải (1 ở vòng loại Cúp quốc gia, 1 ở giải hạng nhất). Giờ đây, tiền đạo quê Nghệ An đã tập luyện trở lại, sẵn sàng ra sân. Người hâm mộ chờ đợi sự kết hợp giữa Công Phượng và các đồng đội cũ ở HAGL như Xuân Trường, Văn Sơn và đặc biệt là Minh Vương, tân binh hòa nhập rất nhanh với CLB Trường Tươi Đồng Nai. Lúc này, Minh Vương đang là cầu thủ nổi bật nhất trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng khi ghi 2 bàn, 2 kiến tạo sau 2 trận.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn, CLB Trường Tươi Đồng Nai đủ sức đánh bại đội Đại học Văn Hiến, những người đã có trận hòa 1-1 với CLB Quy Nhơn ở vòng đầu tiên.

Lịch thi đấu hạng nhất: Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng trận đầu tay? - Ảnh 1.

Công Phượng rạng rỡ, sẵn sàng trở lại và bùng nổ

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Lịch thi đấu hạng nhất: Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng trận đầu tay? - Ảnh 2.

Công Phượng đi giày đinh, tập luyện với bóng trở lại cùng đồng đội

ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Khó lường

Những trận đấu còn lại của giải hạng nhất tương đối cân bằng, khó đoán trước kết quả. Ngày 26.9, CLB Long An tiếp đón đội Đồng Tháp trên sân nhà vào lúc 16 giờ. Đến 18 giờ, CLB Phú Thọ đụng độ đội Thanh Niên TP.HCM trên sân Việt Trì. Đây là 4 đội bóng thuộc nhóm đua trụ hạng.

Lúc 16 giờ ngày 27.9, trên sân Việt Yên, CLB Bắc Ninh sẽ gặp thử thách mang tên Khánh Hòa, đội bóng đã thắng CLB Long An thuyết phục với tỷ số 2-0 ở vòng 1. Ngày 28.9, CLB TP.HCM đối đầu đội Trẻ PVF-CAND trên sân Bà Rịa lúc 16 giờ. Lúc 17 giờ, trên sân Cẩm Phả, CLB Quảng Ninh gặp CLB Quy Nhơn.



Tin liên quan

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng

Lâm Ti Phông tỏa sáng, Nam Định vẫn thắng nhọc nhà vô địch Campuchia Svay Rieng

Cú đúp của Lâm Ti Phông giúp CLB Nam Định - chỉ còn 10 người trong hiệp 2 - vất vả đánh bại nhà ĐKVĐ Campuchia CLB Preah Khan Reach Svay Rieng FC (PKR Svay Rieng) trong trận mở màn ASEAN Club Championship.

Thắng giòn giã đối thủ đồng hương, CLB TP.HCM I tái chiếm ngôi đầu

Đội tuyển Việt Nam: Nhập tịch phải dựa theo nguồn nội lực

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng CLB Trường Tươi Đồng Nai Giải hạng nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận