Lịch thi đấu hạng nhất: Công Phượng giúp Trường Tươi Đồng Nai thắng trận đầu tay?

Tâm điểm: Công Phượng trở lại Thống Nhất

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 2 V-League chắc chắn là cuộc đối đầu giữa CLB Trường Tươi Đồng Nai và đội Đại học Văn Hiến, diễn ra lúc 16 giờ ngày 27.9 trên sân Thống Nhất. Ở vòng 1, Công Phượng không được đăng ký thi đấu và đương kim á quân giải hạng nhất chỉ có được trận hòa 2-2 với CLB TP.HCM.

HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết, Công Phượng gặp chấn thương nhẹ, phải nghỉ 2 trận đầu tiên của mùa giải (1 ở vòng loại Cúp quốc gia, 1 ở giải hạng nhất). Giờ đây, tiền đạo quê Nghệ An đã tập luyện trở lại, sẵn sàng ra sân. Người hâm mộ chờ đợi sự kết hợp giữa Công Phượng và các đồng đội cũ ở HAGL như Xuân Trường, Văn Sơn và đặc biệt là Minh Vương, tân binh hòa nhập rất nhanh với CLB Trường Tươi Đồng Nai. Lúc này, Minh Vương đang là cầu thủ nổi bật nhất trong tay HLV Nguyễn Việt Thắng khi ghi 2 bàn, 2 kiến tạo sau 2 trận.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn, CLB Trường Tươi Đồng Nai đủ sức đánh bại đội Đại học Văn Hiến, những người đã có trận hòa 1-1 với CLB Quy Nhơn ở vòng đầu tiên.

Công Phượng rạng rỡ, sẵn sàng trở lại và bùng nổ ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Công Phượng đi giày đinh, tập luyện với bóng trở lại cùng đồng đội ẢNH: CLB TRƯỜNG TƯƠI ĐỒNG NAI

Khó lường

Những trận đấu còn lại của giải hạng nhất tương đối cân bằng, khó đoán trước kết quả. Ngày 26.9, CLB Long An tiếp đón đội Đồng Tháp trên sân nhà vào lúc 16 giờ. Đến 18 giờ, CLB Phú Thọ đụng độ đội Thanh Niên TP.HCM trên sân Việt Trì. Đây là 4 đội bóng thuộc nhóm đua trụ hạng.

Lúc 16 giờ ngày 27.9, trên sân Việt Yên, CLB Bắc Ninh sẽ gặp thử thách mang tên Khánh Hòa, đội bóng đã thắng CLB Long An thuyết phục với tỷ số 2-0 ở vòng 1. Ngày 28.9, CLB TP.HCM đối đầu đội Trẻ PVF-CAND trên sân Bà Rịa lúc 16 giờ. Lúc 17 giờ, trên sân Cẩm Phả, CLB Quảng Ninh gặp CLB Quy Nhơn.







