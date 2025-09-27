Đội tuyển bị FIFA phạt nặng, báo chí Malaysia đau đớn: ‘Ô nhục’

Điều gì đã xảy ra

Tối 26.9 (giờ VN), FIFA thông báo về hình phạt dành cho FAM trên trang chủ. Sau quá trình điều tra, xác minh hồ sơ, Ủy ban Kỷ luật FIFA khẳng định FAM đã gian lận trong quá trình nhập quốc tịch Malaysia cho 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. Điều này vi phạm điều 22 bộ luật Kỷ luật của FIFA (FIFA Disciplinary Code - FDC). Cả 7 cầu thủ này đều đã ra sân trong trận thắng đội tuyển VN 4-0 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 6 trên sân Bukit Jalil.

Facundo Garces (phải), 1 trong 7 tuyển thủ Malaysia nhận án phạt từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Ủy ban Kỷ luật của FIFA quyết định phạt FAM số tiền 350.000 CHF (đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ, tương đương 11 tỉ đồng). 7 cầu thủ nêu trên cũng phải nộp 2.000 CHF (hơn 66 triệu đồng)/người. Đồng thời, 7 cầu thủ này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, tính từ ngày quyết định kỷ luật được đưa ra.

FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ

Mọi chuyện chưa dừng lại

Ngoài ra, vấn đề về tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia của các cầu thủ nói trên đã được Ủy ban Kỷ luật FIFA chuyển lên Tòa án bóng đá FIFA để xem xét. Rất có thể họ cũng sẽ không thể tiếp tục khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai. FAM và các cầu thủ này đã được thông báo về các điều khoản trong quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA. Theo các điều khoản liên quan của FDC, họ có 10 ngày để yêu cầu kháng cáo.

Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM. Nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận mà 7 cầu thủ vi phạm tham gia thi đấu.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển VN sẽ có thêm 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 với 6 điểm và tràn trề cơ hội vào VCK. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik mới có 3 điểm và đứng nhì bảng. Đội tuyển VN và Malaysia sẽ tái đấu vào tháng 3.2026 tại VN. Khi đối thủ không được sử dụng những cầu thủ nhập tịch vi phạm, cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển VN là rất cao.

Việc FIFA công bố án phạt nặng không chỉ gây cú sốc lớn với đội tuyển Malaysia về mặt thành tích mà còn giáng đòn mạnh vào hình ảnh và uy tín của bóng đá nước này trên trường quốc tế. Tờ New Straits Times (Malaysia) đã dùng từ "ô nhục" để nói về bản án dành cho FAM.

Hành vi giả mạo giấy tờ và gian lận quốc tịch được xem là vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao trong sạch và các quy tắc quản lý của FIFA. Đây cũng sẽ là bài học đắt giá không chỉ cho FAM mà còn cho nhiều liên đoàn bóng đá khác đang tìm cách đẩy nhanh quá trình nhập tịch cầu thủ. Quyết định của FIFA khẳng định lập trường cứng rắn đối với các hành vi không minh bạch trong việc sử dụng cầu thủ nước ngoài.