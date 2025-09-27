‘Robot đại chiến’, hình ảnh cực kỳ mới mẻ của V-League

LPBank V-League 2025-2026 đang có bước khởi đầu vô cùng hấp dẫn với cuộc cạnh tranh của 14 CLB. Tại đoạn phim ngắn (Promo) giới thiệu mùa giải vừa công bố, V-League được liên tưởng như một cuộc đại chiến không gian với hình ảnh của 14 đội bóng – 14 robot được khắc họa theo cách độc đáo, sáng tạo kỳ vọng về một mùa giải cực kỳ sôi động và cuốn hút…

Hình ảnh của V-League được công nghệ thực hiện Ảnh: BTC

Robot Hà Nội

V-League tiếp tục cho thấy những sự đổi mới đáng ghi nhận trong công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh giải đấu trong nhiều năm trở lại đây.

Đoạn phim giới thiệu mùa giải mới liên tục được thay đổi phong cách, ý tưởng thực hiện, qua đó tạo sức cuốn hút và lan tỏa hình ảnh cho giải đấu. Tại Promo mùa giải 2025-2026, tạo hình của 14 đội bóng tham dự V-League được tiếp cận theo theo phong cách hoàn toàn mới, mang hơi hướng của thời đại 4.0 khi xây dựng hình ảnh “Robot đại chiến không gian”.

Mỗi CLB mang một tạo hình riêng biệt đầy mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn chứa đựng những giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của từng địa phương, từng đội bóng.

Dựa trên ý tưởng như một thước phim hành động khoa học viễn tưởng, cuộc đua tranh giữa các đội bóng – cuộc chiến không gian của các robot đã được khắc họa rõ nét. Bên cạnh âm thanh, hình ảnh khắc họa hiện đại, những nét đặc trưng văn hóa vùng miền, bản sắc địa phương hay cá tính của các đội bóng đã được khắc họa trong từng tạo hình robot – nhân vật tượng trưng cho các CLB tham dự LPBank V-League 2025-2026.

14 cá tính của V-League

14 robot đầy cá tính trong cuộc đua tranh đến ngôi vị cao nhất. Mỗi robot đi cùng với một hình ảnh cầu thủ đại diện cho đội bóng, vừa thể hiện sức mạnh, bản lĩnh hướng tới tương lai, vừa nhấn mạnh yếu tố con người vẫn là yếu tố then chốt – nơi tài năng làm chủ công nghệ.

Thông thường, BTC lựa chọn một trong hai cách: thứ tự bảng chữ cái hoặc theo xếp hạng ở mùa giải trước. Tuy nhiên tại Promo năm nay, ngoài đội đương kim vô địch là CLB Nam Định xuất hiện đầu tiên, ban tổ chức đã quyết định để các đội bóng lần lượt xuất hiện không theo quy luật.

Promo có 2 phần gồm nhạc và hình, giữ nguyên và tôn vinh những giá trị bản sắc truyền thống của từng CLB, địa phương.

Điểm lại những Robot được khắc họa theo từng đội bóng: Đội Nam Định: Xuất hiện đầu tiên trong Promo của mùa giải là đội bóng đương kim vô địch và hình ảnh thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Robot được mô tả như những chiến binh dốc sức bảo vệ ngôi vương, cùng sự khắc họa hình ảnh cặp nghê đá đền Trần Nam Định, với trường năng lượng tạo hình từ họa tiết trên cửa đền Thiên Trường.

CLB Thanh Hóa: Thủ môn Y Êli Niê xuất hiện bên cạnh Chim lạc trên Trống đồng Đông Sơn – biểu tượng của tỉnh Thanh Hóa. CLB Hà Nội: Đội trưởng Văn Quyết là đại diện cho dàn cầu thủ đội bóng thủ đô, xuất hiện cùng robot được xây dựng dựa trên cảm hứng từ mascot của CLB, với gam màu tím đặc trưng. Đặc biệt, việc tạo hình còn dựa trên chất liệu tranh Ngũ hổ dân gian Đông Hồ cùng thiết kế của Giáp hổ tướng thời Trần tạo nên hình ảnh mạnh mẽ của đội bóng giàu thành tích bậc nhất V-League.



Hình ảnh robot của các CLB