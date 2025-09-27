Nhà báo Malaysia bức xúc: FAM đã có thể tránh được cú sốc nếu không cố tình ém nhẹm

FAM đã hủy hoại đội tuyển của người dân Malaysia

Nhà báo T.Avineshwaran đã đặt nhiều câu hỏi với các quan chức hàng đầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đề nghị họ nên công bố rộng rãi tính xác thực về nguồn gốc thật sự của các cầu thủ nhập tịch. Qua đó, làm rõ mọi dư luận đang nghi ngờ, nếu họ không làm gì sai trong quá trình nhập tịch.

Đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"Tất cả những gì tôi yêu cầu là sự rõ ràng. Công chúng xứng đáng có được câu trả lời. Đội tuyển Malaysia thuộc về người dân. Chúng tôi không buộc tội; chúng tôi yêu cầu làm rõ.

Nếu yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình làm xáo trộn hệ thống, thì có lẽ cần phải sửa chữa. Kiểm tra trung thực không phải là phản bội; đó là cách tạo dựng lòng tin. Chúng tôi không đả kích ai. Chúng tôi lo ngại", ông T.Avineshwaran từng viết trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X, xung quanh cuộc tranh cãi dữ dội về tính hợp lệ hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Đó là thời điểm vào đầu tháng 7, khoảng gần một tháng sau trận đội tuyển Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10.6. Vụ việc các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi ngờ đã được làm giả giấy tờ và nhập tịch lậu được khơi dậy dữ dội. Trong đó, có phát biểu gây sốc từ HLV đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski khi tố cáo đã có "một bên phá hoại từ nội bộ, muốn hủy hoại những nỗ lực của đội tuyển", xung quanh vấn đề nhập tịch cầu thủ.

Trang Disway ID của Indonesia khi đó đã tố cáo sự việc, và khẳng định FIFA đang điều tra, sẽ xử phạt FAM rất nặng, cũng như hủy bỏ kết quả trận đấu và xử thắng cho đội tuyển Việt Nam tỷ số 3-0. Lý do là vì đội tuyển Malaysia đã nhập tịch lậu và sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận đấu.

Chủ tịch FAM cũng khi đó là ông Joehari Ayub (nay đã từ chức và ông Yusoff Mahadi đang tạm quyền), luôn khẳng định cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã tuân thủ mọi thủ tục thích hợp và bác bỏ những cáo buộc đang lan truyền là vô căn cứ. "FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới) đã kiểm tra. Chúng tôi đã tuân thủ các quy tắc và quy định", ông Joehari Ayub nhấn mạnh với báo Malaysia, Timesport ngày 3.7.

Sự minh bạch bị chế giễu và im lặng

"Khi tôi đặt các câu hỏi và yêu cầu câu trả lời, kết quả chỉ là sự chế giễu và im lặng. FAM, bây giờ quả bóng đang trong tay các vị (sau khi FIFA ra án phạt và phanh phui hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch đã được làm giả ngày 26.9).

Thành thật mà nói, tôi thấy đau lòng. Tôi muốn đập vỡ cái gì đó. Tôi chỉ hy vọng có câu trả lời. Nếu sự xuyên tạc là sự thật, hình ảnh của đất nước đã bị hoen ố. Tôi yêu bóng đá của chúng ta (Malaysia), nhưng chuyện này thì…", ông T.Avineshwaran chia sẻ qua thông điệp đầy cảm xúc đăng trên mạng xã hội X ngày 27.9.

Bóng đá Malaysia liên tục biến động lớn và dồn dập kể từ sau trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6, trong đó có Chủ tịch FAM từ chức Ảnh: Ngọc Linh

Trên thực tế, sau trận đội tuyển Malaysia thắng vang dội đội tuyển Việt Nam, giới CĐV nước này luôn trong tình trạng phập phòng, vì họ không rõ số cầu thủ nhập tịch đã góp phần mang lại chiến tích không tưởng đó có hợp lệ hay không, ít nhất là về mặt giấy tờ. Trong khi về hình dáng, rất ít người tin rằng số cầu thủ nhập tịch này có gốc gác liên quan đến Malaysia.

Nếu như FAM thành thật, họ đã có thể công bố và làm rõ dư luận thời điểm đó (vào khoảng tháng 7) và có thể đưa sự việc dù sai, nhưng sẽ rẽ theo một hướng khác có khả năng tích cực hơn.

Đằng này, việc ém nhẹm đã dẫn đến rất nhiều hệ lụy xảy ra, trong đó có cả sự việc gây sốc là ông Chủ tịch FAM Joehari Ayub đột ngột từ chức chỉ sau khoảng 6 tháng nhậm chức. Trước khi bị "một bên không xác định" tố giác sự việc bóng đá Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ lên FIFA, để bị điều tra tính xác thực và nay là án phạt cực kỳ nặng. Qua đó, sẽ không thể thay đổi hoặc sửa chữa được bất cứ điều gì.

Nhà báo Rhysh Roshan Rai, cựu cầu thủ nổi tiếng người Singapore và hiện là bình luận viên, cũng bày tỏ: "Thật đáng xấu hổ cho bóng đá Malaysia và những người liên quan đến vụ việc này. Một số người hâm mộ, phóng viên, nhà báo đã thúc ép họ (FAM) trả lời và tôi cảm thấy tiếc cho những người muốn minh bạch nhưng lại bị chế giễu. Một đội tuyển đã bị tước đoạt khỏi người dân theo cách này thì thật là tệ hại".