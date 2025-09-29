Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét
Video Thời sự

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
29/09/2025 21:05 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), một phần đất đá bên sườn đồi bên đường lên bản Cát Cát (Lào Cai) bất ngờ bị sạt lở, cuốn trôi xe ô tô có 3 người bên trong xuống vực sâu khoảng 20 mét.

Trao đổi với Thanh Niên tối 29.9, một lãnh đạo UBND P.Sa Pa (Lào Cai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở cuốn trôi một xe ô tô xuống vực sâu.

Ớn lạnh khoảnh khắc sạt lở đất cuốn ô tô xuống vực sâu 20 mét

Theo đó, xe ô tô chở 3 người địa phương đang di chuyển trên đường lên bản Cát Cát thì dừng lại vì phía trước có chướng ngại vật. Lúc này, đất đá cùng cây cối bên sườn đồi bất ngờ bị sạt lở, đẩy phương tiện xuống vực sâu khoảng 20 mét.

Tiếp nhận thông tin, UBND P.Sa Pa đã lập tức huy động lực lượng chức năng cùng phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

"Cả 3 nạn nhân sau đó đã được giải cứu thành công và không ai bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo và cấm đường, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá sạt lở. Phường cũng đang lên phương án cẩu xe ô tô dưới vực lên", vị lãnh đạo P.Sa Pa cho biết thêm.

Tàn khốc bão số 10 (bão Bualoi): 11 người thiệt mạng, 13 người mất tích

