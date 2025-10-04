Vụ học sinh ngộ độc tập thể: Rà soát bếp ăn trường học toàn tỉnh Quảng Trị

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm và thông tin về việc “ngăn học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện” tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân) đã làm nóng cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Quảng Trị ngày hôm qua 3.10.

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị (đứng), cho rằng cần kiểm tra đồng loạt các bếp ăn trường học, nhất là nơi có dư luận tiêu cực ẢNH: THANH LỘC

Bà Diệp Thị Minh Quyết, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết ngành y tế đã kịp thời cấp cứu học sinh nghi ngộ độc, không để xảy ra biến chứng nghiêm trọng, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Tuy nhiên, bà Quyết chỉ ra bất cập khi một số xã, sau sắp xếp hành chính thiếu nhân lực nên chậm trễ trong khâu báo cáo, xử lý tình huống. Sở Y tế đang xây dựng quy trình phản ứng nhanh, hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về cách xử lý sự cố ngộ độc.

“Đây là hồi chuông cảnh báo. Cần kiểm tra đồng loạt các bếp ăn trường học, đặc biệt ở nơi có dư luận băn khoăn về chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm”, bà Quyết nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tham gia buổi đối thoại với phụ huynh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, bà Lê Thị Hương, cho biết chính quyền xã Kim Ngân đã quyết định tạm đình chỉ bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú. Sau 2 ngày phụ huynh cho 75 học sinh nghỉ học để phản đối, đến nay các em đã trở lại trường. Tuy nhiên, phụ huynh khẳng định nếu bà Huế quay lại công tác (sau thời hạn đình chỉ 15 ngày) thì họ sẽ tiếp tục cho con nghỉ học.

Vì vậy, bà Hương đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị sớm giải quyết dứt điểm để ổn định việc dạy học, đồng thời kiến nghị Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra, chấn chỉnh bếp ăn học đường.

Diễn biến mới vụ nghi 'ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện'

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, theo phân cấp, chính quyền xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh vụ việc ở Kim Ngân cần được xem là bài học kinh nghiệm chung.

“UBND xã phải chủ trì giải quyết. Nhưng các sở ngành cần hỗ trợ, đưa ra kết luận chuyên môn rõ ràng, minh bạch để xã có cơ sở xử lý, đảm bảo học sinh trở lại trường, phụ huynh yên tâm”, ông Nam nhấn mạnh.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy ẢNH: THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.9, sau bữa sáng tại trường, 75 học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng; trong đó 40 em nhập viện, 35 em theo dõi tại nhà.

Sự việc gây bức xúc sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nghi bà Huế ngăn cản, không cho đưa học sinh đi bệnh viện. Một đoạn clip trong phòng y tế của trường càng khiến phụ huynh phẫn nộ, mất niềm tin. Phụ huynh đã yêu cầu thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, nhân viên cấp dưỡng và đình chỉ công tác đối với bà Huế.

Ngày 2.10, chính quyền xã Kim Ngân ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Huế.



