Chuyện tử tế: Mở bếp ăn từ thiện giúp bệnh nhân nghèo

Vợ chồng ông Cường có thời gian dài làm nghề kinh doanh xe máy, phụ tùng, quán cà phê. Thế nhưng, cách đây hơn 10 năm, ông bà quyết định bán hết cơ ngơi, nghỉ buôn bán để dồn hết tâm sức làm từ thiện.

Mỗi tuần, tổ cơm chay Hoa Sen nấu cơm 2 ngày tặng bệnh nhân nghèo và người nuôi bệnh

Đầu năm 2023, hai vợ chồng đứng ra lập tổ cơm chay miễn phí mang tên Hoa Sen, chuyên nấu cơm tặng bệnh nhân, người nuôi bệnh ở các bệnh viện thuộc trung tâm TP.Cần Thơ. "Chứng kiến người bệnh và thân nhân ăn cũng không dám ăn vì không đủ tiền chạy chữa thời gian dài nên tôi lập tổ cơm từ thiện, mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với bà con. Tôi nghĩ nếu mình hỗ trợ được bữa cơm thì cũng giúp họ no bụng, có sức khỏe chiến đấu với bệnh tật, người nuôi bệnh cũng đỡ chi phí ăn uống", ông Cường chia sẻ.

Hiện tổ cơm từ thiện có 20 thành viên, độ tuổi từ 40 - 60. Thời gian đầu, mỗi tuần nấu cơm 4 ngày. Dần dần, sức khỏe một số thành viên không đảm bảo nên hiện nay chỉ nấu vào ngày thứ hai và thứ ba hằng tuần. Từ 2 giờ sáng, các tình nguyện viên tập trung tại nhà ông Cường, cùng nhau sơ chế, nấu những suất ăn ngon. Cơm nấu xong cho vào từng hộp, mang đến bệnh viện tặng. Thực đơn thay đổi thường xuyên để người ăn không ngán. Khoảng 7 giờ sáng, các thành viên sẽ phát cơm ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, đến 8 giờ di chuyển sang Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ. Mỗi lần phát từ 800 - 900 phần cơm chay.

Thấy cha mẹ làm việc ý nghĩa, 3 người con của vợ chồng ông Cường cũng góp công, góp của. Đây là động lực để ông bà vững bước trên hành trình thiện nguyện. "Chi phí phát cơm từ thiện mỗi tháng gần 40 triệu đồng. Vợ chồng tôi và các con lo khoảng 50%, còn lại là các nhà hảo tâm đóng góp. Người tặng gạo, rau củ, gia vị, người góp tiền. Con trai tôi có xe tải nên phụ chở cơm, đồ ăn qua bệnh viện. Nhờ sự chung tay của nhiều người nên bếp ăn được duy trì để hỗ trợ người bệnh", ông Cường chia sẻ.

Ngoài phát cơm từ thiện, ông Cường còn tổ chức những chuyến đi đến các vùng xa trung tâm thành phố và các tỉnh, thành khác để tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến đi tặng trên 300 phần quà, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm. Mỗi năm, ông tổ chức từ 3 - 5 chuyến đi trao quà.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (61 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết bà thực hiện phát cơm chay từ thiện từ năm 2009. Khi biết đến tổ cơm chay Hoa Sen của vợ chồng ông Cường tổ chức phát cơm tại 2 bệnh viện trung tâm, giúp được nhiều người bệnh nghèo, bà quyết định phối hợp góp công, góp chi phí để tổ thực hiện nhiều phần cơm hỗ trợ bà con.

Nhận phần cơm chay nóng hổi trên tay, bà Trần Kim Hoa (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: "Lo cho con bệnh nằm viện thời gian dài, tiền bạc sắp cạn kiệt. May mắn được những phần cơm thiện nguyện giúp mẹ con tôi no bụng. Tôi biết ơn vì những tấm lòng thiện nguyện của tổ cơm chay Hoa Sen".

Bà Lê Thanh Lam, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, cho biết tổ cơm chay miễn phí của vợ chồng ông Cường đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người chăm nuôi tại bệnh viện. Nhờ đó động viên, khích lệ bệnh nhân để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.