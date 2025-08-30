Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
30/08/2025 09:43 GMT+7

Khi nhắc đến ngôi trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A khang trang, bà con địa phương đều bày tỏ cảm kích vợ chồng ông Võ Văn Hường và bà Nguyễn Lệ An đã tự nguyện hiến đất xây trường.

GÁC LẠI QUYỀN LỢI RIÊNG TƯ

Nhiều năm qua, người dân P.Giá Rai, Cà Mau (trước đây là ấp 22, xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) luôn nhắc đến vợ chồng ông Võ Văn Hường (60 tuổi) và bà Nguyễn Lệ An (58 tuổi) với sự cảm kích. Bởi giữa thời buổi đất đai là tài sản quý giá, vợ chồng ông tự nguyện hiến đất để xây dựng Trường TH-THCS Phong Thạnh A.

Thầy Nguyễn Quốc Bảo, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng ông Hường vẫn sẵn sàng gác lại quyền lợi riêng tư, tự nguyện hiến 9.000 m2 đất cho địa phương xây dựng trường học, tạo điều kiện cho nhiều thế hệ học sinh có ngôi trường khang trang, vững chãi để học tập.

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học- Ảnh 1.

Vợ chồng ông Võ Văn Hường chỉ phần đất hiến để xây dựng Trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thầy Bảo, trước đây, Trường TH-THCS Phong Thạnh A chỉ có 8 phòng học, chủ yếu giảng dạy cấp THCS. Năm 2008, địa phương muốn mở rộng trường để giảng dạy thêm cấp tiểu học, nhưng không còn đất. Khi chính quyền mở lời vận động hiến đất, vợ chồng ông Hường không do dự, tự nguyện hiến đến 9.000 m2 đất nuôi tôm. Nhờ vậy, năm 2015, trường đã được xây dựng, mở rộng thêm 8 phòng học mới, sau đó tiếp tục xây thêm hàng loạt phòng chức năng. Đến năm 2020, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Năm học 2025 - 2026, trường có 9 lớp tiểu học, 7 lớp THCS, với hơn 460 học sinh, 34 cán bộ, giáo viên. Nghĩa cử của vợ chồng ông Hường không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giáo dục địa phương, mà còn truyền cảm hứng, khơi gợi tinh thần sẻ chia, cống hiến trong cộng đồng. Từ câu chuyện này, nhiều hộ dân khác đã tình nguyện đóng góp ngày công, tiền của để cùng xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo sự nghiệp trồng người.

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học- Ảnh 2.

Từ phần đất được hiến, Trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A xây dựng thêm hàng loạt phòng chức năng, được công nhận đạt chuẩn quốc gia

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

LAN TỎA GIÁ TRỊ NHÂN VĂN

Trò chuyện với PV Thanh Niên về quyết định hiến đất xây trường, bà Nguyễn Lệ An chia sẻ trước đây ấp 22 còn là vùng đất thuần nông, đời sống người dân chủ yếu gắn bó với cây lúa, nuôi tôm thiên nhiên. Khi ấy, việc học hành của con em địa phương gặp nhiều trở ngại vì thiếu trường lớp.

Do không có đường, không có cầu, 3 đứa con của vợ chồng bà An cùng bao học sinh trong xóm phải băng đồng, lội ruộng đi xa hàng cây số mới đến được trường. Không ít gia đình vì khó khăn, ngại đường xa mà cho con nghỉ học sớm. "Dù không dư dả, ruộng đất là nguồn sống chính nhưng vợ chồng tôi đều mong ước phải làm điều gì đó để con em địa phương có trường học gần, có điều kiện đến lớp như bao trẻ em khác. Từ đó, ý nghĩ hiến đất xây trường được nung nấu. Khi địa phương vận động, vợ chồng tôi quyết định ngay hiến phần lớn diện tích đất để xây trường", bà An kể lại.

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học- Ảnh 3.

Trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A được xây dựng khang trang giữa vùng quê

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Chuyện tử tế: Vợ chồng nông dân hiến đất xây trường học- Ảnh 4.

Trường tiểu học và THCS Phong Thạnh A được xây dựng khang trang giữa vùng quê

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Hiện hai người con lớn của vợ chồng ông Hường đã ra trường, có việc làm ổn định, người con út vẫn còn đi học. Hai vợ chồng ông có cuộc sống an nhàn. Bà An mở tiệm tạp hóa nhỏ gần trường, ông Hường xin làm bảo vệ trường từ khi hiến đất đến nay.

Ông Phạm Văn Hết, Phó chủ tịch thường trực UBND P.Giá Rai, cho biết tấm lòng thơm thảo của vợ chồng ông Hường là câu chuyện đẹp về nghĩa tình, là nguồn động viên để mọi người cùng chung tay xây dựng quê hương, để sự nghiệp giáo dục luôn được chắp thêm đôi cánh. Mới đây, tại lễ tổng kết Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen, tuyên dương vợ chồng ông Hường vì nghĩa cử hiến đất xây trường học.

Xem thêm bình luận