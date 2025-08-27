Hiến đất mở lối đi lại cho hàng xóm

T ÌNH LÀNG NGHĨA XÓM

Gia đình anh Thuyết thuộc diện khó khăn ở thôn Khe Thờ. Nhà của anh nằm ở cuối thôn, cạnh đồng ruộng. Từ khi bố mẹ qua đời, anh sống một mình trong căn nhà cấp 4 được chính quyền địa phương và người dân đóng góp xây cho. "Nhà tôi chỉ có 2 chị em, người chị lấy chồng ở tận miền Nam nên ở luôn trong đó. Từ khi bố mẹ qua đời, tôi sống một mình, làm thuê kiếm sống qua ngày. Ngôi nhà này cũng được người dân và chính quyền địa phương xây cho vào năm 2008, lúc đó mẹ tôi vẫn còn sống. Tuy nhiên, do nhà tôi nằm ở cuối thôn, nên muốn ra ngoài thì phải băng qua con đường đất xuyên giữa cánh đồng lúa. Ngày nắng còn đỡ, hôm nào mưa thì lầy lụa, trơn trượt rất khó đi", anh Thuyết nói.

Anh Thuyết (trái) ngỏ ý với ông Cương về việc xin ông và hàng xóm hiến đất để mở lối đi lại ảnh: PHẠM ĐỨC

Hàng xóm của anh Thuyết bàn bạc, thống nhất hiến 900 m² đất vườn để mở đường cho anh ảnh: PHẠM ĐỨC

Từ nhỏ đến lớn, anh Thuyết đi lại trên con đường đất đầy cỏ dại này nên không ít lần bị té ngã. Hàng xóm ít khi lui tới nhà anh một phần cũng do đường khó đi và nằm biệt lập ngoài cánh đồng. Thương hoàn cảnh của anh, 6 hộ dân ở cạnh bên đã bàn bạc với nhau, thống nhất hiến đất mở đường làm lối đi vào nhà cho hàng xóm.

Nghĩa cử hào hiệp ấy là của các hộ Trần Thế Cương, Trần Thế Linh, Nguyễn Viết Tùng, Nguyễn Viết Nghĩa, Phan Thị Liệu, Trần Thị Lương. 6 hộ dân này đã tự nguyện hiến khoảng 900 m² diện tích đất vườn, mở ra lối đi lại cho anh Thuyết.

Con đường từ nhà anh Thuyết ra đấu nối với trục đường chính thôn Khe Thờ được hình thành từ tình làng nghĩa xóm ảnh: PHẠM ĐỨC

Ông Cương (50 tuổi) cho biết, là hàng xóm lâu năm với gia đình anh Thuyết nên ông rất thương cảm, thấu hiểu những khó khăn mà anh trải qua. Đầu tháng 7 vừa qua, ông đang ở nhà thì anh Thuyết qua chơi, rụt rè ngỏ lời về việc xin ông và 5 hộ dân xung quanh tạo điều kiện hiến một số diện tích đất để mở con đường làm lối đi lại. "Anh Thuyết nhờ tôi hỏi ý kiến các hộ khác. Khi tôi bàn bạc với 5 hộ bên cạnh, tất cả đều đồng ý hiến đất mở đường. Biết là tấc đất là tấc vàng, nhưng là hàng xóm thì phải đùm bọc lẫn nhau. Riêng gia đình tôi hiến khoảng 200 m² đất vườn", ông Cương chia sẻ.

Sau khi thống nhất, ông Cương còn bỏ tiền thuê máy móc về san gạt, 5 hộ hiến đất còn lại và người dân xung quanh cùng chung sức góp ngày công giải phóng mặt bằng và vận chuyển vật liệu. Chỉ ít ngày sau, con đường dài 200 m, rộng 4,5 m nối từ nhà anh Thuyết ra đến trục đường chính của thôn Khe Thờ đã thành hình. Cả người được nhận lẫn người cho đều tỏ ra rất vui.

V IỆC LÀM CAO ĐẸP

Kể từ ngày có con đường mới để đi lại, anh Thuyết không giấu được xúc động: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một con đường thẳng tắp nối từ nhà ra đến trục đường của thôn. Thật sự tôi rất biết ơn các bác, các o ở cạnh nhà, nhờ họ mà tôi được đi con đường đẹp này. Tôi dự định trong năm sau sẽ lấy vợ, hy vọng con đường này sẽ giúp cuộc sống sau này thuận lợi, ổn định hơn".

Không chỉ hiến đất, hàng xóm còn hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm đường cho anh Thuyết ảnh: PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Viết Sỹ, Trưởng thôn Khe Thờ, cho hay toàn thôn nằm ở vùng sâu, khó khăn nhất của xã Đồng Lộc nhưng người dân rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Nhiều năm qua, khi thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, có rất nhiều hộ dân trong thôn cũng đã tự nguyện hiến đất để mở đường giao thông và các công trình công cộng. Việc 6 hộ dân hiến đất mở lối đi lại cho hàng xóm càng tô điểm thêm tinh thần vì cộng đồng, thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".

Ông Bùi Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, đánh giá việc 6 hộ dân ở thôn Khe Thờ hiến đất mở lối đi cho hàng xóm thể hiện việc làm cao đẹp và đầy tính nhân văn. Mong rằng hành động đẹp, ý nghĩa đó sẽ được lan tỏa trong cộng đồng dân cư, để tình làng nghĩa xóm thêm phần bền vững. Trong thời gian tới, chính quyền xã sẽ xem xét hỗ trợ nâng cấp con đường mới mở từ nhà anh Thuyết ra trục đường của thôn.