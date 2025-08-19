Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Tiếp nối câu chuyện đẹp tiếp sức cho sinh viên khó khăn

Thanh Đông
Thanh Đông
19/08/2025 09:31 GMT+7

Vừa qua, ông Nguyễn Hồng Phước, nguyên Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công ty dược phẩm CaliFarco-USA tại VN, cùng với ông Nguyễn Chánh Hiển, Phó tổng giám đốc một công ty dược phẩm tại TP.HCM, đã đến phòng trọ của tân sinh viên Nguyễn Quỳnh Anh (xã Bình Hưng, TP.HCM) để thăm hỏi, trao tặng em số tiền 10,6 triệu đồng, giúp em mua chiếc xe máy để đi học.

Em Nguyễn Quỳnh Anh, tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa (TP.HCM), có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ làm nghề may, sức khỏe yếu. Dù gặp nhiều biến cố gia đình nhưng Quỳnh Anh luôn chịu khó vươn lên, là cán bộ đoàn năng động khi học cấp 3 và có thành tích học tập tốt. Thấu hiểu hoàn cảnh mình, cứ hè đến là Quỳnh Anh xin phục vụ quán ăn, quán cà phê để trang trải chi phí học tập.

Tiếp nối câu chuyện đẹp tiếp sức cho sinh viên khó khăn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chánh Hiển (bìa phải) và ông Nguyễn Hồng Phước trao quà cho Quỳnh Anh và mẹ

ẢNH: THANH ĐÔNG

Hè năm nay, Quỳnh Anh cật lực làm thêm để kiếm tiền mua một chiếc xe máy cũ để đi học đại học. Ngày ngày, em đi lại bằng xe đạp, mới đây chiếc xe đạp cũng hư, em phải mượn xe đạp của bạn.

Biết được hoàn cảnh của Quỳnh Anh qua sự kết nối của phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Phước quyết định trao tặng em số tiền 10,6 triệu đồng (tương đương 400 USD).

Ông Nguyễn Hồng Phước chia sẻ: "Cách đây 30 năm, tôi có hỗ trợ cho em Nguyễn Chánh Hiển, lúc đó là sinh viên vừa ra trường, số tiền 700 USD, giúp em ấy mua một chiếc xe máy để đi làm. Tôi đã quên số tiền ấy, và cũng quên luôn em Hiển vì thời gian đã lâu, anh em mất liên lạc. Mới đây, em Nguyễn Chánh Hiển sau nhiều năm tìm kiếm đã tìm ra tôi và xin gửi lại số tiền này. Việc em Hiển gửi lại tôi số tiền sau 30 năm nhận sự hỗ trợ là một hành động tử tế. Vì thế, tôi muốn tiếp nối sự tử tế ấy bằng việc hỗ trợ cho cháu Quỳnh Anh 400 USD, giúp cháu có phương tiện đi lại, tiếp nối câu chuyện của Hiển ngày xưa cũng cần tiền để mua chiếc xe máy đi làm. 300 USD còn lại, tôi gửi đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên".

Đến phòng trọ của Quỳnh Anh và mẹ, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn về kinh tế của hai mẹ con và nghị lực vươn lên của Quỳnh Anh. Xúc động trước hoàn cảnh của Quỳnh Anh và mẹ, ông Nguyễn Hồng Phước tặng mẹ Quỳnh Anh số tiền 2 triệu đồng và 1 hộp sữa, như một lời cảm ơn đến người mẹ dù khó khăn vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng Quỳnh Anh ăn học nên người.


