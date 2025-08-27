Buổi họp phụ huynh học sinh lớp 1 ấn tượng với thầy hiệu trưởng

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM đã háo hức tới trường buổi đầu tiên hôm 25.8. Và buổi họp phụ huynh học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 diễn ra chủ nhật vừa qua (24.8), với sự tham gia của hàng trăm phụ huynh.



Thầy hiệu trưởng giải đáp thắc mắc về chương trình GDPT 2018, đồng phục, sách giáo khoa

Sau các phần giới thiệu về phương châm giáo dục, thông điệp từ nhà trường, thầy cô trong ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu lớp 1, nhà trường còn chia sẻ cụ thể hơn với phụ huynh học sinh về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ phát triển năng lực phẩm chất học sinh ra sao, chương trình nhà trường trong năm học 2025-2026 thế nào theo các quy định của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM…

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định tựu trường hôm 25.8 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trước đó, ngày 24.8, nhà trường có buổi gặp gỡ trao đổi cùng toàn thể phụ huynh học sinh lớp 1 ẢNH: PHƯƠNG HÀ

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng nhà trường, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của phụ huynh tại buổi họp ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phần hỏi đáp trong buổi họp phụ huynh diễn ra sôi nổi. Cha mẹ học sinh trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua mã QR của nhà trường, đặt các câu hỏi về thời khóa biểu, đồng phục học sinh, suất ăn bán trú, các câu lạc bộ…

Thầy Hà Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thị Định và các cô phó hiệu trưởng trực tiếp giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của phụ huynh. Bên cạnh đó, các thầy cô còn gửi tới phụ huynh những cách hay để khích lệ tinh thần học tập nơi con, giúp con làm quen môi trường tiểu học khi mới vào lớp 1. Cha mẹ cần kiên trì với những cố gắng của con, chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho con, để có khởi đầu thuận lợi ở bậc học mới...

Đổi mới từ cách thức họp phụ huynh

Thầy Hà Thanh Hải cho biết với phương châm là trường học kiến tạo hạnh phúc, những buổi họp phụ huynh cũng được tạo dựng trên tinh thần "những buổi họp phụ huynh hạnh phúc". Ở đó, nhà trường và phụ huynh cùng trao đổi, kết nối, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng, cùng tạo dựng môi trường học tập tốt nhất cho các học sinh. Bởi khi cha mẹ - nhà trường cùng biết lắng nghe, nỗ lực hoàn thiện, người được thụ hưởng trường học hạnh phúc chính là các em học sinh, các phụ huynh và đội ngũ giáo viên.

Cha mẹ học sinh lớp 1 nêu ý kiến, đóng góp, thầy Hà Thanh Hải giải đáp ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Chị Phạm Thị Hằng, phụ huynh em Nguyễn Tấn Minh Nguyên, lớp 1.2, cho biết qua buổi họp phụ huynh, với những chia sẻ của thầy cô trong ban giám hiệu, phụ huynh cơ bản nắm được kế hoạch đào tạo cũng như phương châm của nhà trường, tâm huyết của các giáo viên, các cô bảo mẫu…

"Tôi cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt huyết của thầy cô ban giám hiệu cũng như các giáo viên, bảo mẫu khối 1. Tất cả thầy cô đều mong muốn tạo ra một trường học hạnh phúc, một lớp trẻ với đầy đủ các tố chất cần thiết, phát triển toàn diện, trở thành người có giá trị, có tư duy, có phẩm chất tốt, chứ không chỉ đơn thuần là học để thi", chị Hằng nói.

Buổi tựu trường lớp 1 năm học 2025-2026 tại Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Năm học mới 2025-2026 bắt đầu với nhiều năng lượng tích cực từ thầy, trò và các bậc phụ huynh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Tôi hy vọng ngoài việc dạy kiến thức, nhà trường tổ chức thêm nhiều hoạt động kỹ năng mềm, phong trào thể dục thể thao, các lớp ngoại khóa để các con có cơ hội phát triển hơn nữa. Tôi cũng mong muốn nhà trường tạo kênh trao đổi trực tuyến giữa phụ huynh - ban giám hiệu, để phụ huynh có cơ hội chia sẻ và hỗ trợ kịp thời, nhằm tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy của thầy cô và học tập của học sinh", chị H.P, một phụ huynh học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, chia sẻ.