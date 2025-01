Một buổi họp phụ huynh hạnh phúc

Học sinh là nhân vật chính trong buổi họp phụ huynh

Chiều 20.1, buổi họp phụ huynh sơ kết học kỳ 1 năm học 2024-2025 tại lớp 5T1, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo quận 1, TP.HCM, diễn ra sớm hơn 30 phút so với thường lệ. Cô Nguyễn Diệu Ly, giáo viên chủ nhiệm, đã cùng học trò lên ý tưởng và tổ chức một buổi họp phụ huynh sáng tạo hơn, xóa bỏ những áp lực nặng nề về điểm số, thi đua của các học sinh. Thay vào đó, đây là dịp để học sinh thể hiện trước ba mẹ những năng lực, phẩm chất, kỹ năng con đã được rèn luyện trong suốt thời gian tại trường.

Con vẽ chân dung ba, mẹ trong buổi họp phụ huynh ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Không gian lớp học được học sinh tự trang trí, sắp xếp. Hơn 30 học sinh của lớp đều có mặt, các em là nhân vật chính khi tự mời ba mẹ vào lớp, hướng dẫn ba mẹ tham gia tại các góc hoạt động trong lớp, biểu diễn văn nghệ, dẫn chương trình...

Tại góc kết nối đã chuẩn bị sẵn sàng các nguyên vật liệu, phụ huynh cùng các học sinh làm những chiếc vòng tay. Tại góc nghệ thuật, học sinh sẽ ngồi ngắm ba mẹ và vẽ thành những bức chân dung. Bên cạnh đó còn có góc ẩm thực. Học sinh tự làm các món nước như trà đào, trà sữa, cà phê... mời ba mẹ.

Phụ huynh kết nối, chia sẻ cùng con ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Học sinh pha chế đồ uống, mời ba mẹ ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP

Sau đó, các em học sinh cùng mời ba mẹ cùng chụp ảnh "check in" với những lời nhắn dễ thương do các em thiết kế như "Xem điểm đừng quạu", "Không cần quan tâm đến điểm số, chỉ cần tết bình an".

Các học sinh còn biểu diễn tiết mục nhảy hiện đại tự biên đạo, tập luyện. Hai học sinh trong lớp đóng vai trò là MC, giới thiệu chương trình, vinh danh những học sinh xuất sắc của lớp trong học kỳ 1 ở các phương diện...

Sau cùng mới là phần trao đổi của cô giáo chủ nhiệm lớp với phụ huynh về việc học tập, rèn luyện của học sinh trong học kỳ 1 và phương hướng, mục tiêu các học sinh cần cố gắng trong học kỳ 2.

Góc kết nối, nơi cha mẹ sẽ cùng làm những chiếc vòng tay cùng con, cùng chụp hình "check in" ẢNH: PHỤ HUYNH CUNG CẤP





Họp phụ huynh: Mong phụ huynh đừng áp lực điểm số

Buổi họp phụ huynh diễn ra trong hơn 1 giờ đồng hồ và để lại nhiều cảm xúc cho hơn 30 phụ huynh. Nhiều người chia sẻ đây là lần đầu tiên được đi họp phụ huynh cho con mà giống như một buổi tiệc thân mật, ấm áp. Phụ huynh hạnh phúc về sự tự tin, sáng tạo của con em mình.

Đáng chú ý, trong không gian lớp học còn có một lá thư cảm ơn viết tay của các em học sinh, gửi lời nhắn tới cha mẹ: "Cảm ơn cha mẹ, phụ huynh đã tin tưởng và ủng hộ kết nối cùng chúng con. Chắc hẳn các cha mẹ, phụ huynh đã có những kỷ niệm đẹp tại đây. Chúc quý phụ huynh có những ngày tết vui vẻ bên gia đình...".

Cô Diệu Ly cùng các học trò lớp 5T1 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cô Nguyễn Diệu Ly, giáo viên chủ nhiệm lớp 5T1, cho biết cô ấp ủ ý tưởng về một buổi họp phụ huynh như thế này từ lâu. "Từ khi tôi nói ý tưởng, các em học sinh trong lớp đã rất hào hứng cùng tôi chuẩn bị, các em còn giữ bí mật với ba mẹ tới phút chót, để buổi họp phụ huynh có nhiều cảm xúc đặc biệt", cô Diệu Ly kể.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 5T1 bày tỏ, thông qua cách thức tổ chức một buổi họp phụ huynh này, cô gửi những thông điệp nhẹ nhàng tới người thân của các em học sinh.

"Tôi muốn các phụ huynh hiểu rằng việc học tập kiến thức các môn học trong sách giáo khoa cũng rất quan trọng nhưng điểm số trong các kỳ kiểm tra không phải là tất cả. Có thể trong lần kiểm tra học kỳ 1 vừa qua, con có những điểm số chưa đúng như kỳ vọng, nhưng vẫn mong cha mẹ tự hào vì những gì con đã cố gắng. Bởi bên cạnh kiến thức từ bài vở, các con còn phát triển những kỹ năng mềm, sự tự tin, bản lĩnh, sự sáng tạo, khả năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm, sự đoàn kết cùng tập thể, đó là sự phát triển toàn diện đúng với mục tiêu chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Với những phẩm chất, năng lực này, các con có thể tự tin học tập ở bất cứ môi trường nào", cô Diệu Ly bộc bạch.

Học sinh làm MC tại buổi họp phụ huynh

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết nhà trường luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc giữa cha mẹ học sinh và giáo viên để đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh. Từ trước đến nay, việc đổi mới hình thức trong tổ chức họp cha mẹ học sinh được nhiều lớp thực hiện. Như đầu giờ họp, giáo viên mời phụ huynh viết lời nhắn gửi con; hoặc gửi ba mẹ những lá thư con viết; phụ huynh học sinh tham gia trò chơi đầu giờ với nội dung liên quan việc học tập của con... Do đó, buổi họp phụ huynh với sáng tạo như ở lớp 5T1 được khuyến khích.

"Không khí vui vẻ, cởi mở sẽ giúp người thân của các em học sinh cảm thấy hứng thú khi đi họp phụ huynh cho con", cô Thanh Hương nói. Đồng thời, theo cô Thanh Hương, điều này tạo cơ hội để giáo viên có thể chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và giải pháp hay tới cha mẹ học sinh. Đặc biệt, đây là cơ hội để cha mẹ hiểu rõ hơn về chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hiểu thêm về kỹ năng, sự sáng tạo, trưởng thành, cố gắng của con em mình...