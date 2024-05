Nhiều trường TP.HCM họp phụ huynh cuối năm, lịch nghỉ hè thế nào?

Trẻ lớp lá Trường mầm non Phú Mỹ, Q.7 trong lớp học giả định, làm quen môi trường lớp 1 THÚY HẰNG

Hôm nay, chủ nhật (19.5), nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS ở TP.HCM đã tổ chức họp phụ huynh, thông tin tới học sinh kết quả học tập của học sinh trong năm học 2023-2024, thông tin lịch nghỉ hè, bàn kế hoạch cho các con đón một mùa hè vui vẻ, khỏe mạnh, an toàn.

Với những học sinh sẽ chuyển cấp như vào lớp 1, lớp 6..., các giáo viên chủ nhiệm cũng thông tin tới cha mẹ học sinh những lưu ý về quá trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp, theo dõi thông tin cũng như kết quả tuyển sinh...

Theo kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được UBND TP.HCM ban hành, thì bậc mầm non sẽ thực hiện chương trình học kỳ 2 từ ngày 15.1.2024 tới ngày 24.5.2024. Ngày bế giảng năm học sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 26.5 tới 31.5.2024. Sau ngày bế giảng năm học, trẻ mầm non sẽ chính thức nghỉ hè.

Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 do UBND TP.HCM ban hành CHỤP MÀN HÌNH

Ở bậc tiểu học và THCS, học kỳ 2 cũng tương tự, được bắt đầu từ ngày 15.1.2024 tới ngày 25.5.2024. Ngày bế giảng năm học là một ngày trong tuần cuối cùng của tháng 5, từ ngày 26.5 tới 31.5.

Học sinh tiểu học xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30.6.2024 và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 trước ngày 31.7.2024.

Như vậy, tùy theo kế hoạch thời gian của từng trường mà ngày bế giảng năm học có thể sẽ khác nhau. Song, muộn nhất là ngày 31.5.2024, học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở TP.HCM sẽ được nghỉ hè.

Học sinh Trường tiểu học Trưng Trắc, Q.11 trong giờ ăn cơm trưa THÚY HẰNG

Phụ huynh Bùi Thị Cẩm Tiên, có con học lớp 1 và lớp 2 của Trường tiểu học Bùi Văn Ngữ, H.Hóc Môn, TP.HCM cho biết hôm nay, 19.5 nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh cuối năm học. "Cô giáo thông báo, các con sẽ học hết ngày 27.5. Ngày 28.5, các con lên trường làm lễ tổng kết, bế giảng năm học và sau đó, từ ngày 29.5.2024 là các con được nghỉ hè", chị Cẩm Tiên nói.

Anh Nguyễn Đình Sơn, phụ huynh có con học lớp 2 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, Q.12 cũng cho biết hôm nay (19.5) vừa dự buổi họp phụ huynh cuối năm của con trai. Lịch tổng kết năm học của con là vào thứ hai, ngày 27.5. Từ ngày 28.5, các học sinh nghỉ hè.

Chị Lê Thị Oanh, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM cũng cho hay ngày 27.5, học sinh sẽ tham gia lễ tổng kết năm học 2023-2024 của nhà trường. Ngày 28.5, trường tổ chức lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 5 năm học 2023-2024.

Còn một nữ phụ huynh có con học Trường THCS Thông Tây Hội, Q.Gò Vấp, TP.HCM (cơ sở 1) cho biết các học sinh sẽ nghỉ hè từ ngày 27.5. Chị và nhiều phụ huynh khác đã lên kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi, ôn tập hè cho các con để đón một mùa hè bổ ích, không quên kiến thức.