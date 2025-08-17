Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường vào những ngày nào, hoạt động gì đặc sắc?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
17/08/2025 16:33 GMT+7

Sau khi Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các trường tiểu học TP.HCM công bố lịch tựu trường với học sinh lớp 1.

Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã thông báo thời gian tựu trường năm học 2025-2026 với học sinh lớp 1 và học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5.

Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường ngày 20.8.2025, trong ngày này có nhiều hoạt động chào đón học sinh. Thời gian tựu trường, làm quen môi trường học tập của học sinh lớp 1 từ ngày 20.8 tới 29.8.2025. Các em tập trung ở trường lúc 7 giờ 30, ra về lúc 10 giờ 30, buổi chiều nghỉ.

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường vào những ngày nào? - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận

ẢNH: T.K

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM tựu trường ngày 22.8.2025. Trong tuần lễ từ 22.8 - 29.8, học sinh khối lớp 1 sẽ có mặt ở trường từ 7 giờ 30, ra về lúc 10 giờ 30. Các em sẽ có các hoạt động làm quen trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; làm quen nề nếp sinh hoạt, học tập tại trường tiểu học... trong các buổi tựu trường này.

Ngày hội đón học sinh lớp 1 tựu trường, nhiều hoạt động dành cho phụ huynh

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường vào những ngày nào? - Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh trong ngày tựu trường các năm học trước

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, ngày 20.8, lớp 1 sẽ tựu trường với các sự kiện" Ngày hội học sinh lớp 1" chào đón các em tới ngôi trường mới. Ngày 21.8, tại trường còn có chuyên đề "Lớp 1 - hành trình lớn bắt đầu từ vòng tay nhỏ" dành cho cha mẹ học sinh lớp 1.

Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, có ngày hội chào đón học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 vào ngày 19.8. Trong buổi học sinh lớp 1 tựu trường, nhiều hoạt động giáo dục được tổ chức, cô hiệu trưởng và các thầy cô giáo chào đón học sinh, gửi tới các em những lời chúc một năm học hạnh phúc.

Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường vào những ngày nào? - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định trong một hoạt động

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM sẽ có ngày hội đón chào các em học sinh lớp 1 vào ngày 21.8.2025. Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo sẽ đón học sinh từ cổng trường, chia sẻ với các em những thông điệp trong ngày đầu tiên tham gia hoạt động giáo dục ở ngôi trường tiểu học.

Vào ngày 24.8, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ sẽ có buổi gặp gỡ với toàn thể phụ huynh học sinh lớp 1 tại hội trường (theo thư mời)...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu danh sách học sinh các lớp

Những ngày qua, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã gửi tới phụ huynh học sinh cách tra cứu danh sách lớp, thông tin lớp của con em mình trong năm học mới, giáo viên chủ nhiệm của lớp mới... bằng cách quét mã QR, nhập mã định danh cá nhân học sinh. Khác với cách in danh sách và dán tại trường; hoặc niêm yết danh sách thông tin học sinh trên fanpage, website trường học, việc chuyển đổi số này tiện ích, hiện đại hơn, giảm thiểu nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân người học.


Tin liên quan

Nguồn gốc ngày khai giảng 5.9, người lao động được nghỉ ngày này không?

Nguồn gốc ngày khai giảng 5.9, người lao động được nghỉ ngày này không?

Bộ GD-ĐT đã công bố lịch năm học, ngày 5.9 học sinh toàn quốc sẽ khai giảng năm học mới 2025-2026. Vì sao 5.9 hàng năm được chọn là ngày khai giảng - ngày toàn dân đưa trẻ đến trường?

TP.HCM ngăn dạy thêm học thêm, dạy trước lớp 1 ở cơ sở mầm non

Khám phá thêm chủ đề

Tựu trường lớp 1 tựu trường lịch tựu trường trường tiểu học TP.HCM tựu trường lớp 1 TP.HCM tựu trường ngày nào chào đón học sinh lớp 1
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận