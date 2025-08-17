Học sinh lớp 1 TP.HCM tựu trường vào những ngày nào, hoạt động gì đặc sắc?

Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã thông báo thời gian tựu trường năm học 2025-2026 với học sinh lớp 1 và học sinh các khối lớp 2, 3, 4, 5.

Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường ngày 20.8.2025, trong ngày này có nhiều hoạt động chào đón học sinh. Thời gian tựu trường, làm quen môi trường học tập của học sinh lớp 1 từ ngày 20.8 tới 29.8.2025. Các em tập trung ở trường lúc 7 giờ 30, ra về lúc 10 giờ 30, buổi chiều nghỉ.

Học sinh Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận ẢNH: T.K

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thị Định, phường Tân Thuận, TP.HCM tựu trường ngày 22.8.2025. Trong tuần lễ từ 22.8 - 29.8, học sinh khối lớp 1 sẽ có mặt ở trường từ 7 giờ 30, ra về lúc 10 giờ 30. Các em sẽ có các hoạt động làm quen trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; làm quen nề nếp sinh hoạt, học tập tại trường tiểu học... trong các buổi tựu trường này.

Ngày hội đón học sinh lớp 1 tựu trường, nhiều hoạt động dành cho phụ huynh

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh trong ngày tựu trường các năm học trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, ngày 20.8, lớp 1 sẽ tựu trường với các sự kiện" Ngày hội học sinh lớp 1" chào đón các em tới ngôi trường mới. Ngày 21.8, tại trường còn có chuyên đề "Lớp 1 - hành trình lớn bắt đầu từ vòng tay nhỏ" dành cho cha mẹ học sinh lớp 1.

Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, TP.HCM, có ngày hội chào đón học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 vào ngày 19.8. Trong buổi học sinh lớp 1 tựu trường, nhiều hoạt động giáo dục được tổ chức, cô hiệu trưởng và các thầy cô giáo chào đón học sinh, gửi tới các em những lời chúc một năm học hạnh phúc.

Học sinh Trường tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định trong một hoạt động ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ, TP.HCM sẽ có ngày hội đón chào các em học sinh lớp 1 vào ngày 21.8.2025. Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô giáo sẽ đón học sinh từ cổng trường, chia sẻ với các em những thông điệp trong ngày đầu tiên tham gia hoạt động giáo dục ở ngôi trường tiểu học.

Vào ngày 24.8, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, phường Tân Mỹ sẽ có buổi gặp gỡ với toàn thể phụ huynh học sinh lớp 1 tại hội trường (theo thư mời)...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu danh sách học sinh các lớp Những ngày qua, chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đã gửi tới phụ huynh học sinh cách tra cứu danh sách lớp, thông tin lớp của con em mình trong năm học mới, giáo viên chủ nhiệm của lớp mới... bằng cách quét mã QR, nhập mã định danh cá nhân học sinh. Khác với cách in danh sách và dán tại trường; hoặc niêm yết danh sách thông tin học sinh trên fanpage, website trường học, việc chuyển đổi số này tiện ích, hiện đại hơn, giảm thiểu nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân người học.



