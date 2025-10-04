Ngày 4.10, tại chùa Long Sơn (P.Tây Nha Trang, Khánh Hòa), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025. Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.500 người gồm chư tôn đức, tăng, ni, phật tử và thân nhân gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông.

Đây là sự kiện thường niên nằm trong chuỗi hoạt động "Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" nhằm hưởng ứng Nghị quyết A/74/L.86 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc về "Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu" và Thập kỷ hành động vì an toàn đường bộ giai đoạn 2021 - 2030.

Hơn 1.500 người tham gia đại lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2025 tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể (Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với thân nhân các gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông. Ngài nhấn mạnh đại lễ cầu siêu không chỉ là dịp cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân được siêu thoát mà còn gửi đi thông điệp kêu gọi mỗi người tự quý trọng mạng sống, ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Nhiều thân nhân gia đình có người tử vong vì tai nạn giao thông không dấu được nước mắt tại buổi lễ ẢNH: BÁ DUY

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 13.800 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 7.800 người thiệt mạng và 9.000 người bị thương. Mỗi ngày ở Việt Nam có gần 30 người mãi mãi lìa xa gia đình, bạn bè, người thân do tai nạn giao thông.

Với tinh thần "Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại", đại lễ cầu siêu là nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời do tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu.