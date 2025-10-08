Cổng chào Đồng Văn đổ sập do mưa lớn sau bão Matmo

Cổng chào Đồng Văn được khánh thành tháng 11.2024, có chiều rộng 10,5 m, chiều cao 6,3 m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa.

Cổng chào Đồng Văn bị đổ sập hoàn toàn do mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11) ẢNH: ĐỖ TÚ

Đây là công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa của người dân vùng cực bắc Tổ quốc. Đồng thời là điểm checkin nổi tiếng cho du khách khi tới Đồng Văn, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang cũ).

Rất may, thời điểm Cổng chào Đồng Văn sập không có người di chuyển qua. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu dọn đất đá, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương lên phương án khôi phục công trình.