Thời sự

Cổng chào Đồng Văn đổ sập do mưa lớn sau bão Matmo

Đỗ Tú
Đỗ Tú
08/10/2025 12:04 GMT+7

Mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão Matmo (bão số 11) khiến khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn cổng chào Đồng Văn sáng 8.10.

Cổng chào Đồng Văn được khánh thành tháng 11.2024, có chiều rộng 10,5 m, chiều cao 6,3 m, được xây dựng từ 740 viên đá, gần 18,5 m3 gỗ và trên 26.000 viên ngói âm dương với tổng kinh phí trên 1,5 tỉ đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa. 

Cổng chào Đồng Văn sập sau bão 11: Hậu quả và khôi phục - Ảnh 2.

Cổng chào Đồng Văn bị đổ sập hoàn toàn do mưa lớn sau bão Matmo (bão số 11)

ẢNH: ĐỖ TÚ

Đây là công trình kiến trúc, biểu tượng văn hóa của người dân vùng cực bắc Tổ quốc. Đồng thời là điểm checkin nổi tiếng cho du khách khi tới Đồng Văn, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang cũ).

Rất may, thời điểm Cổng chào Đồng Văn sập không có người di chuyển qua. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành thu dọn đất đá, đảm bảo an toàn giao thông và khẩn trương lên phương án khôi phục công trình.

Tin liên quan

Khẩn cấp hỗ trợ 140 tỉ khắc phục hậu quả mưa lũ tại 4 tỉnh

Khẩn cấp hỗ trợ 140 tỉ khắc phục hậu quả mưa lũ tại 4 tỉnh

Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh được hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngập lụt tại Lạng Sơn: Gần 3.000 nhà dân bị cô lập, mất điện diện rộng

Khám phá thêm chủ đề

cổng chào Đồng Văn sập cổng chào Mưa lũ bão số 11
