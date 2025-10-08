Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khẩn cấp hỗ trợ 140 tỉ khắc phục hậu quả mưa lũ tại 4 tỉnh

Mai Hà
Mai Hà
08/10/2025 11:20 GMT+7

Các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh được hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 8.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 1.

Nước ngập gần hết tầng 1 nhà người dân tại Cao Bằng

ẢNH: MAI KHUYÊN

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Trong đó, Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ NN-MT và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là 4 tỉnh thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ do các cơn bão số 10 và số 11 gây ra. 

Sáng 8.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương. Nhiều xã, phường ở Thái Nguyên còn ngập lụt trong 3 - 4 ngày tới.

Tính đến cuối giờ chiều 7.10, trên địa bàn Thái Nguyên có 3 người chết, 3 người mất tích do mưa lũ.

Xem thêm bình luận