Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành công điện số 17 về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở NN-MT Hà Nội kiểm tra điểm xung yếu đê hữu Cầu khi nước lũ trên sông Cầu dâng cao ẢNH: KHẮC HIẾU

Nội dung văn bản thể hiện, trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại tỉnh Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7.10 vượt báo động 3 khoảng 2,37 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 và còn tiếp tục lên.

Cạnh đó, tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh Thái Nguyên. Trong khi đó, lũ trên hệ thống sông Thái Bình cũng đang lên, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều, trong đó có địa bàn Hà Nội.

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Các lực lượng sẵn sàng triển khai phương án hộ đê, đặc biệt lưu ý trên tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ... để bảo vệ các trọng điểm xung yếu đê điều, các vị trí xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục và các đoạn đê sát sông, thường bị đùn sủi, rò rỉ, các đoạn đê có nguy cơ mất an toàn.

Đêm không ngủ ở Thái Nguyên: Lũ sông Cầu tiếp tục vượt đỉnh, ngập những chỗ chưa từng ngập

Các cơ quan, đơn vị huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu khi mới phát sinh theo phương châm "4 tại chỗ", không để sự cố phát triển thêm; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội tổ chức theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...