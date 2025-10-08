Áo xanh sát cánh cùng người dân vượt bão, lũ

Nhanh chóng khắc phục hậu quả bão

Tại tỉnh Tuyên Quang, ngay sau khi bão số 10 đi qua, Tỉnh đoàn Tuyên Quang nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân. Chị Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết tất cả xã, phường đều thành lập đội hình thanh niên tình nguyện, tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: hỗ trợ người dân ở những địa bàn bị ảnh hưởng nhưng không ngập lụt thu hoạch lúa, hoa màu và di chuyển đồ đạc, gia đình đến nơi an toàn; đồng thời tại các vùng trũng bị ngập, thanh niên tập trung dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm ngay khi nước rút.

Đoàn viên, thanh niên P.Hà Giang 2 (Tuyên Quang) dọn dẹp bùn đất sau khi lũ rút ẢNH: CTV

Đoàn viên, thanh niên P.Hà Giang 2 (Tuyên Quang) hỗ trợ trường mầm non dọn dẹp ẢNH: CTV

Một điểm sáng trong công tác khắc phục thiệt hại của mưa bão là sự linh hoạt trong điều phối lực lượng. Thanh niên từ những địa bàn ít bị ảnh hưởng được huy động chi viện cho các khu vực chịu thiệt hại nặng nề hơn. Đến ngày 6.10, công tác dọn dẹp bùn đất về cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, hậu quả của mưa bão để lại vẫn còn rất lớn. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là trung tâm TP.Hà Giang cũ, cụ thể là các phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2, do bị ngập sâu và lũ về bất ngờ trong đêm. Nhiều trường học tại đây bị hư hỏng nặng trang thiết bị, khiến gần 10 trường chưa thể đón học sinh trở lại.

Bên cạnh sức người, Tỉnh đoàn đã huy động được hơn 100 triệu đồng tiền mặt và hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ dân. Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp tổ chức khám, phát thuốc miễn phí và phun khử khuẩn môi trường để phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Chị Nguyệt cũng cho biết trước bão số 11, công tác tuyên truyền và ứng phó đã được tiếp tục đẩy mạnh. Lực lượng thanh niên là nòng cốt trong việc giúp người dân, đặc biệt ở những khu vực nguy cơ cao, thu hoạch nốt hoa màu và sơ tán đến nơi an toàn. Chị Nguyệt nhấn mạnh sau bão số 10, đất đã ngậm no nước, làm tăng nguy cơ sạt lở, việc di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm là nhiệm vụ cấp bách. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên đã sẵn sàng hỗ trợ công tác này để đưa người dân đến nơi an toàn. Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", tuổi trẻ Tuyên Quang đã và đang khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Đoàn viên, thanh niên Lào Cai nấu ăn phục vụ người dân và lực lượng cứu hộ ẢNH: CTV

Nấu ăn phục vụ bà con và lực lượng cứu hộ

Bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, khiến nhiều địa phương ở Lào Cai ngập trong biển nước, hàng nghìn hộ dân chịu cảnh mất mát. Trong gian khó, màu áo xanh thanh niên lại hiện diện khắp nơi, kịp thời có mặt tại những điểm nóng để cùng bà con vượt qua hoạn nạn.

Theo anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, chỉ trong ít ngày, hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên được huy động đến các xã, phường chịu thiệt hại nặng. Những "Bếp ăn 0 đồng" đỏ lửa liên tục tại P.Yên Bái, xã Mậu A, xã Việt Hồng… góp phần giúp bà con và lực lượng cứu hộ có những suất cơm nóng giữa dòng lũ dữ. Không chỉ vậy, thanh niên còn vận động thuyền, áo phao, cano đưa người dân khỏi vùng ngập sâu, đảm bảo an toàn tính mạng.

Đáng chú ý, đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh với 115 thành viên đã được thành lập, nhanh chóng chia nhóm vừa tiếp tế lương thực, nước sạch, vừa dọn dẹp bùn đất tại các trường học, đường phố. Hình ảnh đoàn viên miệt mài khơi dòng, xúc bùn, lau chùi bàn ghế ở các trường tiểu học Yên Ninh, Hồng Thái… đã để lại sự xúc động mạnh trong cộng đồng.

Ở cơ sở, 87 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 1.500 đoàn viên đã sát cánh cùng bà con, hỗ trợ gần 1.200 hộ di dời tài sản, trao hơn 10.000 suất cơm, 2.300 thùng nước và mì gói đến tận tay người dân. Không chỉ cứu trợ trước mắt, thanh niên còn giúp người dân khôi phục sản xuất. Tại xã Púng Luông, khi 2,5 tấn cá tầm trong ao của một hộ dân bị cuốn trôi, đoàn viên đã kêu gọi hỗ trợ, tiêu thụ số cá còn lại, góp phần giảm bớt thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, mô hình "Bếp ăn 0 đồng" do CLB "Vì đàn em thân yêu" (một thành viên của Tỉnh đoàn) khởi xướng đã nấu và trao tận tay người dân hơn 500 suất cơm nóng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn.

Cùng với các hoạt động cứu trợ, Tỉnh đoàn Lào Cai và các cơ sở Đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, hướng dẫn người dân sơ tán, di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Hải cho biết các đội hình thanh niên tình nguyện vừa tham gia khắc phục bão số 10 vẫn đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ lệnh là lên đường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sản phụ ở vùng bị cô lập đi sinh con an toàn ẢNH: CTV

Chiến dịch "Chung tay vượt bão"

Trong những ngày qua, tỉnh Cao Bằng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 và mưa lũ sau bão. Lượng mưa lớn kéo dài gây lũ trên các sông, suối, vượt mức lịch sử, khiến nhiều xã, phường ngập sâu. Theo báo cáo của UBND tỉnh, mưa lũ đã làm 6 người thiệt mạng, 3 người bị thương; hơn 6.600 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều nhà sập đổ, hư hỏng nặng; trên 5.200 ha lúa và hoa màu cùng hàng trăm héc ta cây trồng, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp. Giao thông toàn tỉnh bị chia cắt nghiêm trọng, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường dân sinh bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng trăm nghìn mét khối. Hệ thống trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, lưới điện chịu thiệt hại nặng nề.

Đoàn viên, thanh niên Cao Bằng dọn dẹp bùn đất trên đường sau khi lũ rút ẢNH: CTV

Trước tình hình đó, tuổi trẻ Cao Bằng đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ảnh hưởng nặng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Chị Triệu Thanh Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết khoảng 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã ra quân, tham gia dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, dọn cây gãy đổ tại các tuyến đường, trường học, trạm y tế. Nhiều đoàn viên còn giúp người dân sửa chữa mái nhà, tường nứt, chuồng trại, hỗ trợ gieo trồng lại cây mùa vụ, chăm sóc vật nuôi, khôi phục sản xuất.

Song song đó, các cơ sở Đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ thiết yếu như gạo, chăn màn, đồ dùng học tập cho các gia đình bị thiệt hại nặng. Tỉnh đoàn cũng phát động chiến dịch "Chung tay vượt bão", kêu gọi đoàn viên, doanh nghiệp quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng để kịp thời sẻ chia khó khăn với bà con. "Một trường hợp xúc động là Đoàn xã Phục Hòa tiếp nhận thông tin có thai phụ chuyển dạ gấp nhưng vẫn đang ở vùng bị cô lập. Đoàn xã đã lập tức báo cáo Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự xã, triển khai đội hình, lực lượng gấp để đưa thai phụ đến trung tâm y tế an toàn. Đến sáng 6.10, thai phụ đã sinh em bé, mẹ tròn con vuông", chị Dung chia sẻ.

Chị Dung cũng cho biết hiện công tác khắc phục hậu quả bão số 10 đã hoàn thành được khoảng 2/3 khối lượng công việc. Tỉnh đoàn đã huy động lực lượng và phương tiện, sẵn sàng khắc phục hậu quả của bão số 11, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng vì cộng đồng của tuổi trẻ Cao Bằng.