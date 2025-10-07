Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM gửi 10.000 túi thuốc gia đình đến các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 10

Duy Tính
Duy Tính
07/10/2025 14:27 GMT+7

TP.HCM gửi 10.000 túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 10, chung tay giúp bà con vượt qua khó khăn.

Ngày 7.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, toàn ngành y tế TP.HCM đã đóng góp 10.000 túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão số 10.

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, tính đến ngày 6.10, thông qua Hệ thống tiêm chủng VNVC, Sở Y tế TP.HCM đã gửi 5.000 túi thuốc đến Sở Y tế các tỉnh Sơn La, Ninh Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Tĩnh. Mỗi túi thuốc gia đình có đầy đủ thuốc giảm đau, hạ sốt, dung dịch sát khuẩn, gạc, băng keo cá nhân và những loại thuốc điều trị các bệnh thường gặp do bão lũ như tiêu chảy, sốt, nhiễm trùng, dị ứng…

10.000 túi thuốc gia đình đến các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 10 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế các bệnh viện tại TP.HCM làm túi thuốc gia đình gửi các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 10

ẢNH: SYT

Từ ngày 5-7.10, các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM tiếp tục góp thêm 5.000 túi thuốc đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để trao tặng đến bà con vùng bão, lũ.

Sở Y tế TP.HCM trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã nhiệt tình hưởng ứng và kịp thời hỗ trợ các túi thuốc gia đình rất thiết thực đến bà con chịu ảnh hưởng do bão số 10.

Từ ngày 3.10, Hệ thống tiêm chủng VNVC triển khai chương trình tiêm miễn phí vắc xin uốn ván hấp phụ (TT) và huyết thanh kháng uốn ván (SAT) cho cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn, trẻ em và đồng bào bị thương tại vùng lũ.

10.000 túi thuốc gia đình đến các tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 10 - Ảnh 2.

Một người bị thương ở tay được tiêm vắc xin và huyết thanh kháng uốn ván miễn phí tại VNVC Yên Bái sáng 3.10

ẢNH: VNVC

Bên cạnh đó, VNVC còn hỗ trợ ưu đãi tiêm vắc xin phòng bệnh tả, thương hàn nhằm giúp người dân chủ động ngăn ngừa nguy cơ bùng phát các dịch bệnh tiêu hóa trong và sau mưa lũ. Chương trình được triển khai tại nhiều tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, số 11 như Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai…

Trong những ngày qua, cơn bão số 10 đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều địa phương. Hàng trăm ngàn hộ dân mất nhà cửa, tài sản. Nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập sâu… Cuộc sống của người dân vùng tâm bão đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cả nước để sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Một năm trước, Sở Y tế TP.HCM cũng đã phát động trong toàn ngành hỗ trợ 30.000 túi thuốc gia đình cho 10 tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3.

Khám phá thêm chủ đề

