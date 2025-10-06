TP.HCM phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10

Ngày 6.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão số 10 gây ra năm 2025.

Trong những ngày qua, cơn bão số 10 đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều địa phương: hàng trăm ngàn hộ dân mất nhà cửa, tài sản; nhiều công trình giao thông, trường học bị sập, hư hỏng, ngập sâu… Cuộc sống của người dân vùng tâm bão đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cả nước để sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận hơn 35,6 tỉ đồng tại lễ phát động ẢNH: NGÔ TÙNG

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay ủng hộ, đóng góp vật chất và tinh thần, tiếp sức cho đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến 16 giờ ngày 4.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận 1.543 lượt ủng hộ với tổng số tiền hơn 42,4 tỉ đồng.

Trẻ em phường Bình Thạnh đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ẢNH: T.L

Tổng kinh phí đã chi hỗ trợ là hơn 47,2 tỉ đồng, gồm: hỗ trợ 56 hộ dân bị ảnh hưởng bởi giông lốc tại TP.HCM (mỗi hộ 5 triệu đồng, tổng cộng 280 triệu đồng); chuyển kinh phí đến đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh: Nghệ An (3 đợt, tổng cộng 15 tỉ đồng), Hà Tĩnh (2 đợt, tổng cộng 15 tỉ đồng), Đồng Tháp (1 tỉ đồng), Điện Biên (2,5 tỉ đồng), Sơn La (2,5 tỉ đồng), Quảng Trị (5 tỉ đồng), Ninh Bình (2 tỉ đồng), Thanh Hóa (2 tỉ đồng) và Hưng Yên (2 tỉ đồng).

Ban Vận động cứu trợ TP.HCM cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng nặng vào các ngày 19 - 20.9 và 6.10.

Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp tình hình, phối hợp với các địa phương còn lại để kịp thời hỗ trợ, góp phần giúp người dân sớm khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Cán bộ, công chức phường Phú Thuận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 ẢNH: T.L

Tại lễ phát động, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho biết trong buổi phát động hôm nay (6.10), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về mặt tinh thần, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

"Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khuyến khích cán bộ, công chức nhà nước mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương. Từ hôm nay đến hết ngày 30.11.2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ TP.HCM sẽ tổ chức tiếp nhận, quản lý và phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Đồng thời, sẽ thành lập điểm tiếp nhận tại 168 xã, phường, đặc khu TP.HCM để người dân thuận lợi tham gia đóng góp", ông Lộc cho biết.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 35,6 tỉ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết sẽ lập tức chuyển ngay những đóng góp của đồng bào thành phố đến MTTQ các tỉnh để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.