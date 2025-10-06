TP.HCM: Tước phép hoạt động 2 tháng phòng khám bị tố 'vẽ bệnh, moi tiền'

Ngày 6.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức (83C Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức). Cơ sở này trước đó bị người dân tố "vẽ bệnh, moi tiền".

Theo đó, Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức bị xử phạt 62 triệu đồng do chỉ định các dịch vụ khám chữa bệnh vì vụ lợi, quảng cáo sai quy định, lập sổ khám chữa bệnh không ghi chép đầy đủ, người hành nghề không đăng ký. Phòng khám bị tước phép hoạt động 2 tháng, bị buộc xóa quảng cáo sai.

Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức bị tước phép hoạt động 2 tháng ẢNH: SYT

3 bác sĩ của phòng khám gồm: L.T.N, P.T.T, Đ.C.D bị xử phạt 2 triệu đồng/người và bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Ngoài ra, điều dưỡng T.T.M cũng bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng.

Trước đó, ngày 17.7, Sở Y tế TP.HCM kiểm tra đột xuất tại Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức (đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức) sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về hành vi "vẽ bệnh".

Kết quả kiểm tra bước đầu của Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TP.HCM) cho thấy phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền".

Theo Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa Việt Khang Thủ Đức thời gian qua được ghi nhận là một "điểm nóng" về phản ánh tiêu cực trong khám chữa bệnh. Người dân thường xuyên gửi phản ánh về việc bị "vẽ bệnh, moi tiền" với cùng chiêu thức tại phòng khám này. Cụ thể, ban đầu phòng khám chào mời khám với giá thấp, nhưng sau đó nhân viên phòng khám liên tục thông báo phát sinh thêm bệnh, yêu cầu thực hiện nhiều dịch vụ, khiến chi phí tăng vọt - có trường hợp lên đến hàng chục triệu đồng.