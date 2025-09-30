Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sở Y tế TP.HCM tước phép hoạt động Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 3 tháng

Duy Tính
Duy Tính
30/09/2025 13:00 GMT+7

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt 127,5 triệu đồng và bị tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng. Vì sao?

Ngày 30.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hoàn Cầu (Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, 80 - 82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, quận 5 cũ, TP.HCM).

Theo đó, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt 127,5 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; đồng thời quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh cũng vượt quá phạm vi chuyên môn.

Ngoài phạt tiền, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong 2 tháng.

TP.HCM: Tước phép hoạng động Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 3 tháng - Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng

ẢNH: S.Y.T

Bên cạnh đó, bác sĩ Đ.N.A và điều dưỡng R.O.H tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu cũng bị phạt mỗi người 2 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, vào tháng 8.2025, bệnh nhân đã phản ánh với Sở Y tế TP.HCM về dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu. 

Theo phản ánh, ban đầu nhân viên tư vấn hút thai với chi phí thấp. Tuy nhiên, khi đang làm thủ thuật, người bệnh cảm thấy rất đau và được yêu cầu chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí lên đến 29,8 triệu đồng.

Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM cùng các chuyên gia sản, ngoại khoa và da liễu của các bệnh viện TP.HCM đã phối hợp UBND phường Chợ Lớn kiểm tra đột xuất phòng khám và phát hiện nhiều sai phạm. Trong đó có việc cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo sai quy định.

Cũng trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM xử phạt bà T.N.B.T (xã Cần Giờ) 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở của bà trong 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không phép.

Ngoài ra, Công ty TNHH Tập đoàn Việt Khang (114 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh) và Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế KAIYEN (99 Trần Não, phường An Khánh) mỗi đơn vị bị phạt 12 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám chữa, biển hiệu không có thông tin đầy đủ...

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện bác sĩ 'vẽ bệnh, moi tiền', từng có 2 chứng chỉ hành nghề

TP.HCM: Phát hiện bác sĩ 'vẽ bệnh, moi tiền', từng có 2 chứng chỉ hành nghề

TP.HCM kiểm tra Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vì bị phản ánh 'vẽ bệnh, moi tiền', bác sĩ liên quan từng có 2 chứng chỉ hành nghề và cũng từng bị đình chỉ do khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn.

Khám phá thêm chủ đề

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vẽ bệnh, moi tiền xử phạt Sở Y tế Tp.HCM chứng chỉ hành nghề UBND phường Chợ Lớn phường An Khánh phường chợ lớn Phòng khám đa khoa Giấy phép Hành nghề
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận