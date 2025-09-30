Sở Y tế TP.HCM tước phép hoạt động Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 3 tháng

Ngày 30.9, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hoàn Cầu (Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu, 80 - 82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, quận 5 cũ, TP.HCM).

Theo đó, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt 127,5 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; đồng thời quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh cũng vượt quá phạm vi chuyên môn.

Ngoài phạt tiền, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn trong 2 tháng.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng ẢNH: S.Y.T

Bên cạnh đó, bác sĩ Đ.N.A và điều dưỡng R.O.H tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu cũng bị phạt mỗi người 2 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, vào tháng 8.2025, bệnh nhân đã phản ánh với Sở Y tế TP.HCM về dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" tại Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu.

Theo phản ánh, ban đầu nhân viên tư vấn hút thai với chi phí thấp. Tuy nhiên, khi đang làm thủ thuật, người bệnh cảm thấy rất đau và được yêu cầu chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí lên đến 29,8 triệu đồng.

Phòng Kiểm tra - pháp chế Sở Y tế TP.HCM cùng các chuyên gia sản, ngoại khoa và da liễu của các bệnh viện TP.HCM đã phối hợp UBND phường Chợ Lớn kiểm tra đột xuất phòng khám và phát hiện nhiều sai phạm. Trong đó có việc cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo sai quy định.

Cũng trong đợt này, Sở Y tế TP.HCM xử phạt bà T.N.B.T (xã Cần Giờ) 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở của bà trong 18 tháng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại địa điểm không phép.

Ngoài ra, Công ty TNHH Tập đoàn Việt Khang (114 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh) và Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế KAIYEN (99 Trần Não, phường An Khánh) mỗi đơn vị bị phạt 12 triệu đồng do không niêm yết giá dịch vụ khám chữa, biển hiệu không có thông tin đầy đủ...