Thời sự

2 bệnh viện Tâm Anh và Nhân dân 115 sẽ ký kết hợp tác

Duy Tính
Duy Tính
27/09/2025 18:44 GMT+7

Tăng cường phối hợp bệnh viện công - tư, phát triển nghiên cứu và nâng cao chất lượng y tế TP.HCM. Theo đó, 2 bệnh viện Tâm Anh và Nhân dân 115 sẽ ký kết hợp tác.

Thông tin trên được phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ tại hội nghị khoa học năm 2025 do hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh tổ chức tại TP.HCM. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 và 28.9.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao hoạt động khoa học của hệ thống Bệnh viện Tâm Anh, đặc biệt là mô hình Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) của bệnh viện này.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, viện nghiên cứu thể hiện tầm nhìn dài hạn của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, đó là không chỉ chú trọng điều trị mà còn đầu tư mạnh vào khoa học công nghệ. Nhiều đề tài lâm sàng gắn liền với thực tiễn điều trị. Trong đó có hướng nghiên cứu chuyên sâu về tim mạch, sản - nhi, chỉnh hình, hiếm muộn… 

Các kết quả nghiên cứu được báo cáo tại các hội nghị khoa học, được công bố trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín bệnh viện

Viện nghiên cứu còn tạo ra hình mẫu những bệnh viện, trường đại học, doanh nghiệp hợp tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

2 bệnh viện Tâm Anh và Nhân dân 115 sẽ ký kết hợp tác- Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM là 2 bệnh viện tuyến chuyên sâu tại TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Sắp tới, Bệnh viện Nhân dân 115 xin phép Sở Y tế ký hợp đồng hợp tác với Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. Sở Y tế TP.HCM rất hoan nghênh bệnh viện hàng đầu của hệ thống công lập kết hợp với bệnh viện hàng đầu tư nhân để tăng cường phát triển", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Ông Tăng Chí Thượng kỳ vọng Tâm Anh tiếp tục phát triển các trung tâm nghiên cứu chuyên sâu, mở rộng hợp tác với bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP.HCM và với các trường chuyên khoa trong và ngoài nước. Tăng cường công bố quốc tế các công trình nghiên cứu. 

Theo ông Thượng, những nỗ lực này không những giúp Tâm Anh khẳng định vị thế bệnh viện ngoài công lập chất lượng cao mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của hệ thống y tế TP.HCM, hướng đến TP.HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực ASEAN.

Mặt khác, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tin tưởng, trên tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, sẽ có nhiều thuận lợi cho y tế tư nhân. 

Nghị quyết 72 chỉ ra những giải pháp đột phá giúp y tế tư nhân thuận lợi hơn để phát triển, như ưu tiên quỹ đất, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất...

Vì vậy, ông Thượng đề nghị Tâm Anh tiếp tục đầu tư theo hướng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, ngang tầm khu vực quốc tế.

Tại hội nghị, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) đã ghi nhận và đánh giá cao hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh. 

Bệnh viện không chỉ tập hợp chuyên gia xuất sắc trong nước mà còn là địa chỉ thu hút chuyên gia quốc tế về Việt Nam, tạo ra sân chơi để phát huy hết tiềm năng, kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp phát triển y tế nước nhà.

Theo ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tâm Anh có những bước tiến đột phá cả về quy mô, năng lực chuyên môn, hiệu quả chất lượng khám chữa bệnh. 

Điều đó được thể hiện qua sự đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ cơ sở vật chất quy mô lớn, hiện đại, trang thiết bị tiên tiến. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế giàu tâm huyết và trình độ chuyên môn kỹ thuật cao.

Cùng với đó, Viện Nghiên cứu TAMRI đã ghi dấu những bước tiến quan trọng trong hợp tác quốc tế…

Khám phá thêm chủ đề

