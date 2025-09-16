Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu dàn robot khủng tại tòa nhà Quốc hội

Sự kiện với chủ đề "Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân" chào mừng các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, trong đó đặc biệt là nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm dàn Robot AI của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Tại buổi giới thiệu, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, TTƯT-PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu về nhiều công nghệ y tế hiện đại hàng đầu thế giới đã có mặt tại Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh toàn quốc, nhiều robot hiếm có trên thế giới bởi thế hệ mới và giá thành cao.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Vắc xin VNVC đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

TTƯT-PGS-TS-BS Triệu Triều Dương, Giám đốc Khối Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết với mục tiêu đột phá công nghệ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng và an toàn cho người bệnh, hệ thống Bệnh viện Tâm Anh đã đầu tư mạnh vào các công nghệ y học tiên tiến hàng đầu thế giới. Nổi bật là các robot phẫu thuật chuyên sâu ở những lĩnh vực mà trước đây chưa phải là thế mạnh của Việt Nam như thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cùng các công nghệ chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, mang lại hiệu quả vượt trội trong chẩn đoán và điều trị.

Tại triển lãm, TTƯT-PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết robot phẫu thuật Da Vinci Xi - thế hệ mới nhất Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh ở tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng… với 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác, giúp thao tác chuẩn xác, ít xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, hồi phục nhanh. Đặc biệt, robot cho phép bác sĩ "ngồi và mổ từ xa", tăng độ an toàn và chính xác trong các ca phẫu thuật phức tạp kéo dài.

TTƯT-PGS-TS-BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

TTƯT-ThS-BS-CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, giới thiệu robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, duy nhất tại Việt Nam và mới có ở 14 quốc gia. Robot này giúp phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy, dị dạng mạch máu, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống…, với vết mổ 1-2 cm, giảm 79% máu mất, giảm 40% thời gian nằm viện, chi phí thấp hơn 30-40 lần so với Mỹ và được BHYT chi trả.

TTƯT-ThS-BS-CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH

Một robot AI khác được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu là Robot Artis Pheno nặng hơn 1.000 kg, cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán phương án tối ưu, đặc biệt hữu ích trong các ca phẫu thuật khó như tim, bắc cầu mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Ở lĩnh vực chẩn đoán, PGS-TS-BS Nguyễn Xuân Hiền giới thiệu "siêu máy chụp CT" Somatom Force VB30 đang gây chú ý trên các diễn đàn nhờ vượt trội về số lát cắt. Máy cho kết quả chụp với hơn 100.000 lát cắt, lát cắt siêu mỏng chỉ 0,4 mm, chụp quét toàn thân trong 1-2 giây, tích hợp AI tự động nhận diện tổn thương, giúp gợi ý, phát hiện bất thường siêu nhỏ như khối u, mảng xơ vữa, cục máu đông, vị trí tắc hẹp mạch máu, bệnh mạch vành, tim bẩm sinh, dị dạng mạch máu hay sỏi.

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm việc ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thực tiễn cho người bệnh ngay trong nước. Lãnh đạo cấp cao chỉ đạo Bệnh viện Tâm Anh phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, đầu tư phát triển công nghệ y tế tiếp cận thế giới để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt và yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị với những mục tiêu phát triển hệ thống y tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, như một luồng gió mới cho ngành y tế nói chung và y tế tư nhân nói riêng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài, dấn thân, góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, ở các nước phát triển như Mỹ, Đức, Nhật Bản đều dựa vào y tế tư nhân để nâng cao hiệu quả hệ thống, với tỷ lệ đầu tư tư nhân chiếm 50-60% tổng chi phí y tế.

"Nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ y tế của Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh xuất phát từ mong muốn góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công, để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại nhất ngay trên quê hương mình", ông Dũng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại triển lãm ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN

Cũng tại Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật sau 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Hệ sinh thái y tế gồm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Tiêm chủng VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO đã giới thiệu những thành tựu trước lãnh đạo cấp cao. TAMRI hướng tới môi trường nghiên cứu khoa học tiên phong, hợp tác quốc tế như với Stanford, Oxford trong nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng. Nổi bật là dự án VISTA-1 hợp tác Mỹ thử nghiệm thuốc RBS2418 điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. VNVC với gần 240 trung tâm, đã đưa về Việt Nam hàng chục loại vắc xin mới, từng cùng AstraZeneca mang 30 triệu liều vắc xin Covid-19 bàn giao cho Chính phủ. VNVC cũng đang xây dựng nhà máy vắc xin - sinh phẩm 2.000 tỉ đồng, công suất 100 triệu liều/năm, đạt chuẩn WHO, EU, FDA, hướng tới tự chủ vắc xin quốc gia.