Ngành y tế công tại TP.HCM về đích bệnh án điện tử

Ngày 26.9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành y tế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

93% bệnh viện công - tư triển khai bệnh án điện tử

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện thành phố có 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám, trong đó có 417 phòng khám đa khoa.

Vì vậy, Sở Y tế TP.HCM nhận định, việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử và đảm bảo đúng tiến độ tại tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là một thách thức rất lớn đối với toàn hệ thống y tế.

Kết quả triển khai bệnh án điện tử cho thấy, đến nay đã có 153/164 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống.

Trong đó, khối bệnh viện công lập đạt tỷ lệ 100% bệnh án điện tử, 60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động theo đúng lộ trình.

Khối bệnh viện bộ, ngành đạt mức gần như tuyệt đối với 13/14 đơn vị đã triển khai.

Khối bệnh viện ngoài công lập, dù số lượng cơ sở lớn và đa dạng về quy mô, vẫn có tới 80/90 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử (chiếm hơn 89%).

"Nếu xét theo phạm vi ứng dụng, tỷ lệ bệnh viện triển khai bệnh án điện tử toàn bệnh viện đạt mức cao, trong đó bệnh viện công lập chiếm 64% và bệnh viện tư nhân chiếm 65%", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện quận 11 cũ) hoàn thiện bệnh án điện tử và đã có thể liên thông dữ liệu ẢNH: DUY TÍNH

Nhiều khó khăn

Theo Sở Y tế TP.HCM, giai đoạn vừa qua, việc triển khai thí điểm giải pháp mang tính đột phá của Sở Y tế TP.HCM nhằm giúp cho một số bệnh viện công lập gặp nhiều khó khăn về nguồn lực khi xây dựng bệnh án điện tử, đó là giải pháp sử dụng nền tảng bệnh án điện tử dùng chung.

Giải pháp này được xem như một lưới bọc an toàn cho các bệnh viện, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bệnh viện, kết nối với kho dữ liệu y tế của TP.HCM và hình thành công cụ quản trị, giám sát và phân tích dữ liệu y tế. Nền tảng không chỉ phục vụ cho từng bệnh viện riêng lẻ mà còn tạo nên bức tranh toàn diện về tình hình sức khỏe cộng đồng, giúp hoạch định chính sách và dự báo xu hướng y tế trong tương lai.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đánh giá, từ thực tiễn triển khai trên địa bàn TP.HCM, cho thấy bệnh án điện tử thật sự đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Đó là rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, giảm chi phí và giấy tờ hành chính, tăng tính minh bạch trong quản lý và nâng cao trải nghiệm của người bệnh.

Tuy vậy, hiện các bệnh viện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần có các chính sách và giải pháp thiết thực giúp giải quyết sự chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các cơ sở, bổ sung nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các bệnh viện và chi phí vận hành bệnh án điện tử cần sớm được tính đúng, tính đủ vào giá viện phí. Vì hiện nay, phần lớn các bệnh viện lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tối ưu chi phí.

Ngành y tế TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng triển khai bệnh án điện tử đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, chuẩn hóa và hoàn thiện kho dữ liệu y tế tập trung, bảo đảm an toàn - bảo mật - liên thông.

Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và quản trị y tế, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh phục vụ mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, hiện đại và đáng sống.