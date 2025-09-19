Làm rõ việc ứng dụng liệu pháp CAR-T cell điều trị ung thư máu

Ngày 19.9, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Y tế TP.HCM báo cáo về việc cung cấp thông tin bệnh nhân ung thư máu được ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell (chimeric antigen receptor T-cell therapy).
Theo văn bản này, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cho biết đã nhận được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM chia sẻ thông tin ca đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh ác tính về máu.
Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, trong đó có tế bào gốc trong phòng và điều trị bệnh cần có bằng chứng khoa học về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp, tuân thủ quy định pháp luật.
Để bảo đảm quyền lợi, an toàn cho người bệnh tại Việt Nam và việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan, đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát, kiểm tra các thông tin Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM đã cung cấp cho cơ quan truyền thông về việc sử dụng liệu pháp CAR-T cell của bệnh nhân tại Việt Nam.
Theo đó, cung cấp tính pháp lý của liệu pháp CAR-T cell bệnh nhân đã sử dụng (liệu pháp đã được cấp phép ứng dụng trong khám chữa bệnh hay chưa?); các phác đồ, quy trình tại bệnh viện đối với bệnh nhân sử dụng liệu pháp CAR-T cell.
Rà soát quy chế kiểm soát, phê duyệt nội dung cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông về liệu pháp CAR-T cell của bệnh viện, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.
Báo cáo các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 25.9.
Trước đó, ngày 16.9, bên lề Hội nghị Truyền máu - huyết học Việt Nam lần 8, Hội nghị Truyền máu - ghép - liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và Hội nghị ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á - Thái Bình Dương lần 30 tại TP.HCM, tiến sĩ - bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM thông tin về việc bệnh viện điều trị thành công một ca bệnh ung thư máu.
Theo đó, bé gái 12 tuổi mắc bạch cầu cấp dòng lympho B - một dạng ung thư máu. Bé từng hóa trị, nhưng tái phát, Bé cũng được ghép tủy nửa thuận hợp từ bố, nhưng bệnh vẫn tái diễn chỉ sau thời gian ngắn.
Bé được Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM phối hợp đưa sang Đài Loan truyền tế bào miễn dịch, bé trở về nước tiếp tục điều trị duy trì hằng tháng và sống khỏe mạnh hơn một năm qua. Đây là bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận liệu pháp tế bào (CAR-T cell).
Lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu – huyết học TP.HCM thông tin thêm, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, gửi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo tại Đài Loan. Đồng thời hợp tác chuyên gia quốc tế để tiến tới sản xuất trong nước. Bệnh viện cũng đang triển khai đề tài nghiên cứu cấp sở và hướng tới đề tài cấp Bộ Y tế. Nếu thành công, chi phí có thể giảm xuống đáng kể, mở cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư máu tiếp cận kỹ thuật tiên tiến mà không cần ra nước ngoài.
Được biết, liệu pháp CAR-T cell là một phương pháp mới trong điều trị ung thư, được sử dụng để điều trị một số loại ung thư khác nhau. Phương pháp này sử dụng tế bào T của bệnh nhân được thu thập từ máu, được sửa đổi gien để có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư.
