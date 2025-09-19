Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Làm rõ việc ứng dụng liệu pháp CAR-T cell điều trị ung thư máu

Thang Duy
Thang Duy
19/09/2025 13:10 GMT+7

Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM báo cáo về trường hợp bệnh nhân ung thư máu đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell.

Ngày 19.9, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM đề nghị Sở Y tế TP.HCM báo cáo về việc cung cấp thông tin bệnh nhân ung thư máu được ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell (chimeric antigen receptor T-cell therapy).

Theo văn bản này, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo cho biết đã nhận được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM chia sẻ thông tin ca đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh ác tính về máu.

Làm rõ thông tin ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell trị ung thư máu - Ảnh 1.

Fanpage Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM dẫn lại thông tin từ báo chí về ca bệnh ghép tế bào gốc được cho là lần đầu tiên thành công

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, trong đó có tế bào gốc trong phòng và điều trị bệnh cần có bằng chứng khoa học về tính an toàn và hiệu quả của phương pháp, tuân thủ quy định pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi, an toàn cho người bệnh tại Việt Nam và việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan, đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát, kiểm tra các thông tin Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM đã cung cấp cho cơ quan truyền thông về việc sử dụng liệu pháp CAR-T cell của bệnh nhân tại Việt Nam.

Theo đó, cung cấp tính pháp lý của liệu pháp CAR-T cell bệnh nhân đã sử dụng (liệu pháp đã được cấp phép ứng dụng trong khám chữa bệnh hay chưa?); các phác đồ, quy trình tại bệnh viện đối với bệnh nhân sử dụng liệu pháp CAR-T cell.

Rà soát quy chế kiểm soát, phê duyệt nội dung cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông về liệu pháp CAR-T cell của bệnh viện, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

Báo cáo các nội dung trên về Bộ Y tế trước ngày 25.9.

Trước đó, ngày 16.9, bên lề Hội nghị Truyền máu - huyết học Việt Nam lần 8, Hội nghị Truyền máu - ghép - liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và Hội nghị ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á - Thái Bình Dương lần 30 tại TP.HCM, tiến sĩ - bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM thông tin về việc bệnh viện điều trị thành công một ca bệnh ung thư máu.

Theo đó, bé gái 12 tuổi mắc bạch cầu cấp dòng lympho B - một dạng ung thư máu. Bé từng hóa trị, nhưng tái phát, Bé cũng được ghép tủy nửa thuận hợp từ bố, nhưng bệnh vẫn tái diễn chỉ sau thời gian ngắn.

Bé được Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM phối hợp đưa sang Đài Loan truyền tế bào miễn dịch, bé trở về nước tiếp tục điều trị duy trì hằng tháng và sống khỏe mạnh hơn một năm qua. Đây là bệnh nhân đầu tiên được tiếp cận liệu pháp tế bào (CAR-T cell).

Lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu – huyết học TP.HCM thông tin thêm, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, gửi bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo tại Đài Loan. Đồng thời hợp tác chuyên gia quốc tế để tiến tới sản xuất trong nước. Bệnh viện cũng đang triển khai đề tài nghiên cứu cấp sở và hướng tới đề tài cấp Bộ Y tế. Nếu thành công, chi phí có thể giảm xuống đáng kể, mở cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư máu tiếp cận kỹ thuật tiên tiến mà không cần ra nước ngoài.

Được biết, liệu pháp CAR-T cell là một phương pháp mới trong điều trị ung thư, được sử dụng để điều trị một số loại ung thư khác nhau. Phương pháp này sử dụng tế bào T của bệnh nhân được thu thập từ máu, được sửa đổi gien để có khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư.

Tin liên quan

Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, tiêu chảy: nhà trường báo cáo gì?

Vụ nhiều học sinh tiểu học bị đau bụng, tiêu chảy: nhà trường báo cáo gì?

74 học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, phường Linh Xuân, TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau bữa ăn bán trú tại trường.

Khám phá thêm chủ đề

Ung thư máu Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM Tế bào gốc ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận