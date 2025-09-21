Bệnh án điện tử: Làm bất kể ngày đêm để kịp tiến độ

Ngày 14.3.2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 07 về việc đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), tại các bộ, ngành, địa phương. Bệnh án điện tử là nhiệm vụ được giao cho ngành y tế phải hoàn thành trong tháng 9.

Cụ thể, tại chỉ thị này, Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo và đôn đốc 100% các bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện tử; đồng thời, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế nhằm tận dụng dữ liệu đã có để cắt giảm chỉ định, xét nghiệm trùng lặp, tạo thuận lợi cho người dân. Hạn chót là trong tháng 9.2025.

Xây dựng bệnh án điện tử để nhân viên y tế có nhiều thời gian để chăm sóc bệnh nhân ẢNH: DUY TÍNH





"Không có lý do đứng ngoài cuộc"

Trong bối cảnh "nước đã đến chân", Sở Y tế TP.HCM vừa tổ chức cuộc họp với một số bệnh viện tư nhân để rà soát tiến độ triển khai bệnh án điện tử trên địa bàn. Tại cuộc họp, nhiều cơ sở cho biết đang gặp không ít khó khăn.

Một số bệnh viện đang sử dụng phần mềm bệnh án nước ngoài nên gặp trở ngại về kết nối hệ thống, phải chuyển đổi biểu mẫu và ngôn ngữ để phù hợp quy chuẩn trong nước. Một số cơ sở cho biết thiếu kinh phí, nên đến 30.9 chỉ có thể triển khai một phần bệnh án điện tử. Một số bệnh viện hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng phần mềm nội bộ, dự kiến chỉ kịp hoàn thành một phần đúng hạn.

Phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, khẳng định: "Triển khai bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính bắt buộc, trong tinh thần chuyển đổi số quyết liệt mà Chính phủ đã giao. Hạn cuối là ngày 30.9. Tuần này, Sở Y tế sẽ công bố kết quả triển khai theo cấp độ hoàn thành của từng cơ sở, với sự tham dự của UBND TP.HCM và Bộ Y tế". Ông cũng nhấn mạnh: "Nếu đơn vị nào chưa triển khai bệnh án điện tử sẽ bị xem là không tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ và có thể bị xử lý. Không có lý do gì để đứng ngoài cuộc".

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế cam kết sẽ hỗ trợ tối đa, không kể ngày đêm hay ngày nghỉ, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện còn chậm tiến độ.

Xây dựng kho dữ liệu y tế lớn liên thông bệnh án điện tử

Cũng theo Phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, hiện Sở Y tế TP.HCM đang tiến hành chuyển đổi và tích hợp kho dữ liệu y tế của toàn ngành, với sự cam kết đồng hành từ các giám đốc bệnh viện trên địa bàn. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi khám chữa bệnh.

Theo đó, khi người dân nhập viện, nhân viên y tế chỉ cần tra cứu là có thể biết ngay tiền sử bệnh, nơi đã điều trị, giúp tránh chỉ định trùng lặp không cần thiết, tiết kiệm thời gian và chi phí. "Làm bệnh án điện tử và liên thông vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố là việc rất cấp thiết và cần triển khai khẩn trương, không được chậm trễ", PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 20.9.2025, cả nước mới có 587/1.670 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử, trong đó có nhiều bệnh viện đã hoàn thành từ năm 2019. Như vậy, tiến độ vẫn còn rất chậm so với yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành trong tháng 9.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định đến 30.9, 100% bệnh viện công lập trên địa bàn sẽ hoàn thành triển khai bệnh án điện tử. Trong khi các bệnh viện lớn hàng ngàn bệnh nhân/ngày với nhiều chuyên khoa nhưng đã làm được, còn các bệnh viện nhỏ thì chưa hoàn thành. Tuy nhiên, việc "hoàn thành" ở đây không có nghĩa là đã hoàn hảo, mà là đạt mức cơ bản để đưa vào vận hành và liên thông dữ liệu.