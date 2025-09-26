Lần đầu tiên bệnh viện quân đội hỗ trợ toàn diện cho 1 bệnh viện TP.HCM

Chiều 26.9, Sở Y tế TP.HCM tổ chức lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Quân y 175 và 7 bệnh viện, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM với Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi giai đoạn 2025 - 2028.

Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, bao gồm: đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu - hồi sức - vi phẫu - ECMO, hướng dẫn triển khai bệnh án điện tử và mô hình quản trị bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đồng hành cùng ngành y tế TP.HCM trong chăm sóc sức khỏe người dân, cam kết thực hiện đề án hỗ trợ Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi thành công ẢNH: DUY TÍNH

Ngoài ra, 7 bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM sẽ hỗ trợ chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm: sản - nhi, đột quỵ, hô hấp, ung bướu, chấn thương chỉnh hình, giải phẫu bệnh, chăm sóc giảm nhẹ và hóa trị. Trung tâm cấp cứu 115 tiếp tục phát triển vận hành trạm cấp cứu vệ tinh tại đây.

"Đây là mô hình điểm đầu tiên, một bệnh viện quân y hỗ trợ toàn diện cho bệnh viện của TP.HCM, khẳng định quân - dân y không tách rời", Phó giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng nói.

Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, đây là vinh dự và trách nhiệm lớn. Bệnh viện được ngành y tế và người dân TP.HCM tin tưởng giao nhiệm vụ, bệnh viện sẽ làm hết trách nhiệm để thành công đề án hỗ trợ này, nhằm đảm bảo chăm sóc sức khỏe người dân.

"Chúng tôi vẫn xác định mình là thành tố trong ngành y tế TP.HCM", Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 khẳng định.

Phó giáo sư - tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM tin tưởng, với sự hỗ trợ của 8 bệnh viện và Trung tâm cấp cứu 115, đặc biệt là phong cách bệnh viện quân đội, thì Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi sẽ phát huy hiệu quả. Kỳ vọng trong 3 năm tới bệnh viện sẽ triển khai được các kỹ thuật chuyển giao.

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được TP.HCM đầu tư xây mới, hiện đại, dự kiến khánh thành vào tháng 10.2025 ẢNH: D.T

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi là một trong 3 công trình y tế cửa ngõ trọng điểm được TP.HCM đầu tư mới trong thời gian gần đây. Bệnh viện có tổng đầu tư khoảng 3.200 tỉ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh (giai đoạn đầu 500 giường), cơ sở hạ tầng hiện đại và danh mục hơn 5.200 kỹ thuật được phê duyệt.

Bệnh viện đóng vai trò trung tâm y tế của khu vực tây bắc TP.HCM. Bởi đây là khu vực tiếp giáp các xã thuộc tỉnh Tây Ninh, có nhu cầu điều trị cao, đặc biệt với các trường hợp bệnh lý nặng, cấp cứu ngoại viện và chuyển tuyến.

Bệnh viện được định hướng phát triển theo mô hình đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh, là trung tâm cấp cứu chấn thương và trung tâm đột quỵ tại cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM.

Bên cạnh việc củng cố các chuyên khoa nền tảng, bệnh viện sẽ triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như: phẫu thuật thần kinh - ngực - bụng - hàm mặt, hồi sức chấn thương, can thiệp nội mạch, ECMO, hồi sức sơ sinh, chẩn đoán và điều trị ung thư giai đoạn đầu…