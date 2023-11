3 bệnh viện cửa ngõ TP.HCM gần 10.000 tỉ đồng hoạt động năm 2024

Ngày 4.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã đến kiểm tra tại dự án xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, đồng thời nghe báo cáo 2 dự án bệnh viện cửa ngõ khác là Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.



Theo báo cáo của Ban Quản lý các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp TP.HCM, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn khởi công ngày 20.1.2020. Dự án bệnh viện cửa ngõ này có tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản 1.824 tỉ đồng với tổng diện tích sàn 72.393 m2 và dự kiến hoàn thành năm 2023.

Khi hoàn thành, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn có quy mô 1.000 giường, giai đoạn 1 là 500 giường hiện đại, chất lượng cao; có khối phòng khám, các chuyên khoa sâu với thiết bị y tế tiên tiến, trong đó có 20 phòng mổ hiện đại.

Bệnh viện này có bãi đáp trực thăng trên tầng 12 để đáp ứng yêu cầu cấp cứu bằng đường hàng không. Ngoài ra, dự án bệnh viện còn tạo quỹ đất để xây dựng thêm 500 giường nội trú khi có nhu cầu mở rộng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức (thứ 2 bên phải) thị sát dự án xây bệnh viện cửa ngõ T.S

Còn Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức khởi công ngày 15.11.2021. Dự án bệnh viện cửa ngõ này có tổng mức đầu tư 1.915 tỉ đồng, quy mô hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 1.000 giường, giai đoạn 1 quy mô 500 giường. Công trình có 1 tầng hầm, 10 tầng nổi, tổng diện tích xây dựng 78.281 m2, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Theo báo cáo, dự án bệnh viện cửa ngõ TP.Thủ Đức có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cuối năm 2021, giá cả vật tư tăng cao do ảnh hưởng chính trị trên thế giới năm 2022 và công tác di dời khối phòng khám trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, nhiều vật tư và thiết bị sử dụng cho công trình nhập khẩu từ nước ngoài nên thời gian đặt hàng, sản xuất và vận chuyển về Việt Nam trung bình mất từ 8 - 12 tháng cho mỗi loại thiết bị, nên tiến độ bị ảnh hưởng. Do vậy, tiến độ hoàn thành công trình đã được điều chỉnh đến năm 2024.

Ngày 15.1.2015, dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cũng được khởi công. Dự án bệnh viện cửa ngõ này quy mô 1.000 giường, giai đoạn đầu 500 giường, tổng mức đầu tư 1.854 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2023, nhưng đến nay đã điều chỉnh đến năm 2024.

Hiện dự án bệnh viện cửa ngõ Củ Chi vướng giải tỏa mặt bằng 3 hộ dân. Công trình này cũng gặp khó khăn tương tự dự án Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 3 dự án bệnh viện cửa ngõ đúng thời gian đề ra. Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, thành phố và Trung ương đã dành nguồn lực lớn cho 3 bệnh viện cửa ngõ vì công tác việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân là hết sức quan trọng. 3 bệnh viện cửa ngõ này không chỉ đóng vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố mà còn khu vực lân cận.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cũng đã đi kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố (TP.Thủ Đức) và dự án xây dựng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2 tại H.Bình Chánh).