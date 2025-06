TP.HCM phát triển sản phụ khoa, lập trung tâm bảo tồn khả năng sinh sản

Ngày 29.6, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện bộ, ngành và các bệnh viện đa khoa công lập, ngoài công lập có khoa sản về định hướng phát triển y tế chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Trước đó, Sở Y tế đã họp với các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa và sơ sinh, cùng ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương để thống nhất định hướng, giải pháp. Mục tiêu là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng cường năng lực kỹ thuật và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

TP.HCM định hướng phát triển chuyên sâu ngành sản phụ khoa ẢNH: DUY TÍNH

Phân tầng kỹ thuật sản - phụ khoa

Theo định hướng chung, các bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng nhằm triển khai thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của người dân.

Phát triển năng lực theo phân tầng kỹ thuật giữa các tuyến. Theo đó, tăng cường năng lực chuyên sâu nền tảng tại các bệnh viện chuyên khoa sản, bệnh viện đa khoa có khoa sản. Tập trung đầu tư và phát triển chuyên sâu mũi nhọn tại 2 bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương và những bệnh viện ngoài công lập được phân cấp chuyên sâu về sản khoa.

Các bệnh viện chuyên sâu về sản phụ khoa phấn đấu đạt các chuẩn quốc tế về chất lượng bệnh viện và chuẩn chất lượng kỹ thuật mũi nhọn. Hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu khu vực ASEAN.

Phát triển mạng lưới chăm sóc chuyên ngành sản, phụ khoa từ các bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu với quy mô vùng.

Ưu tiên các mũi nhọn trong lĩnh vực sản phụ khoa

TP.HCM sẽ ưu tiên phát triển các lĩnh vực sản phụ khoa chuyên sâu, như:

Y học bà mẹ - thai nhi (bao gồm cả tầm soát trước sinh và di truyền học).

Chẩn đoán trước sinh và can thiệp bào thai (bao gồm FETO, truyền máu song thai, thông tim bào thai...).

Phát triển hồi sức sơ sinh, tập trung nâng cao năng lực nuôi sống với chất lượng cuộc sống cao ở nhóm sinh non và cực non.

Hỗ trợ sinh sản nâng cao (nuôi trứng non, PGT, bảo tồn sinh sản).

Nội tiết sinh sản và điều trị mãn kinh.

Tầm soát, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả ung thư phụ khoa (nhất là ung thư vú và ung thư cổ tử cung).

Phát triển tầm soát và điều trị bệnh lý sàn chậu.

Theo chỉ đạo, các bệnh viện hoàn thiện trung tâm tầm soát sức khỏe thai kỳ toàn diện. Đồng thời, hình thành trung tâm chuyên sâu có đủ 3 trụ cột: phát triển năng lực thực hành y khoa tiên tiến - nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế - đào tạo nguồn nhân lực, từ chuyên môn đến ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới. Bao gồm: tầm soát ung thư phụ khoa cho phụ nữ, tầm soát toàn diện các bệnh lý di truyền, rối loạn chuyển hóa (nội tiết sinh sản) trước khi mang thai, tầm soát các nguy cơ tiền mang thai.

Chăm sóc sơ sinh tại Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: DUY TÍNH

Các giải pháp phát triển

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM giao Giám đốc Bệnh viện Từ Dū, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương nghiên cứu, lựa chọn phát triển các kỹ thuật mũi nhọn phù hợp với thế mạnh của bệnh viện, đảm bảo bao phủ các kỹ thuật chuyên sâu và tránh trùng lắp gây lãng phí nguồn lực.

Tăng cường phối hợp đơn vị cấp cứu chuyên sâu về nhi trong các trường hợp can thiệp khẩn cấp sơ sinh nguy kịch sau sanh, đặc biệt trong các trường hợp thoát vị hoành, dị tật phức tạp. Nghiên cứu đơn vị can thiệp sơ sinh ngay tại bệnh viện chuyên khoa sản trong trường hợp cần thiết và đơn vị can thiệp sản khoa đối với các sản phụ có thai nhi cần can thiệp cấp cứu ngay sau sanh tại bệnh viện nhi.

Nghiên cứu triển khai mô hình trung tâm bảo tồn khả năng sinh sản, tích hợp lưu trữ - hỗ trợ sinh sản - tư vấn đạo đức pháp lý.

Đề xuất cơ chế điều phối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu y tế chuyên sâu theo chuyên ngành sản phụ khoa phục vụ đào tạo, nghiên cứu và phát triển y tế thông minh.

Cuối cùng là huy động hợp tác quốc tế, đào tạo chuyên sâu theo mô hình trung tâm xuất sắc (Center of Excellence), nhằm từng bước đưa y tế sản phụ khoa của TP.HCM hội nhập vững chắc với khu vực và thế giới.