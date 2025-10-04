Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng

Ngày 4.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở khám chữa bệnh, phòng khám thẩm mỹ... Tổng số tiền xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Nhiều tổ chức bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, nhiều cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn lại sai phạm

Trong đợt này, Công ty TNHH NOSELAB (ở 126 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn, TP.HCM) bị xử phạt 24 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng. Do công ty này không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi được cấp phép; biển hiệu không theo quy định; không niêm yết giá dịch vụ đầy đủ; người hành nghề không đăng ký theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM thông tin, Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH NOSELAB do bác sĩ Trần Văn Khoa phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH NOSELAB bị Sở Y tế TP.HCM tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn (vi phạm tại 126 Nguyễn Trãi, phường Chợ Lớn) cũng bị xử phạt 37 triệu đồng vì lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ; quảng cáo khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Bác sĩ Hồ Phi Nhạn còn bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong 2 tháng; buộc xóa quảng cáo trái phép.

Theo Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ thẩm mỹ Hồ Phi Nhạn đăng ký hoạt động tại 2 bệnh viện thẩm mỹ khác, không phải tại Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH NOSELAB.

Trước đó, tháng 4.2023, bác sĩ Hồ Phi Nhạn từng bị Sở Y tế xử phạt 94,5 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động (ở địa chỉ khác). Ngoài ra, bác sĩ Nhạn còn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Cơ sở không phép của ông Nhạn còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng; bị tịch thu tang vật vi phạm; buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động.

Phòng khám thẩm mỹ bị xử phạt đến 183 triệu đồng

Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt Công ty TNHH phòng khám chuyên khoa Viện thẩm mỹ quốc tế Korea CS2 (phường Gò Vấp). Theo đó, phòng khám thẩm mỹ này bị xử phạt đến 183 triệu đồng do cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi chuyên môn; quảng cáo thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề…

Phòng khám bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, tước chứng chỉ hành nghề người phụ trách chuyên môn 2 tháng; buộc xóa quảng cáo thiếu nội dung theo quy định.

Công ty CP Phòng khám sức khỏe và trẻ hóa Anovacare (phường Tân Định) bị xử phạt 160 triệu đồng. Công ty này cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép; quảng cáo khi chưa có phép hoạt động. Ngoài ra, công ty còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng; buộc xóa quảng cáo.

Địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thẩm mỹ Bùi Việt (phường Xuân Hòa) bị xử phạt 124,5 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn; quảng cáo thiếu nội dung; người hành nghề không đăng ký. Cơ sở bị tước phép hoạt động 2,5 tháng, tước chứng chỉ hành nghề người phụ trách chuyên môn 1,5 tháng và buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Phương Sen (phường Hạnh Thông) bị xử phạt 137 triệu đồng do hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn, quảng cáo thiếu nội dung quy định; người hành nghề không đăng ký… Cơ sở bị tước giấy phép hoạt động 3 tháng, người phụ trách chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng; buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Đặc biệt, lần đầu tiên sau khi hợp nhất, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phương Đông BR (48 Nguyễn Hữu Thọ, phường Bà Rịa) 90 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép. Công ty còn bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.