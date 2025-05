TP.HCM: Lại tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực

Từng tai biến chết người sau hút mỡ tại Bệnh viện đa khoa Tân Hưng

Trước đó, ngày 27.3.2024, nữ Việt kiều Mỹ tên V. (64 tuổi, ở Q.10) đến Bệnh viện đa khoa Tân Hưng để phẫu thuật hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay; tái tạo thành bụng phức tạp; cấy mỡ vùng mông; cắt da thừa mí mắt; thay túi độn ngực hai bên.

Bệnh nhân sau đó rơi vào hôn mê, thở máy… và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 với chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối. Bệnh nhân được hồi sức tích cực như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy…

Đến ngày 3.5.2024 (tức sau 34 ngày nhập viện), bệnh nhân ngừng tim phổi, được y bác sĩ hồi sức tim phổi 30 phút, nhưng tim không đập lại. Bệnh nhân được xác định tử vong lúc 7 giờ cùng ngày.

Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán, bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn do sốc nhiễm khuẩn từ viêm phổi bệnh viện do Klebsiella pneumoniae đa kháng; xuất huyết tiêu hóa trên do chảy máu rỉ từ ổ loét đa ổ hang vị; nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm nấm đường tiểu; sốc nhiễm trùng, ổ máu tụ ngực trái. Huyết khối ở nhiều vị trí như động mạch phổi, động mạch thận phải.