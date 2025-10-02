Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM mạnh tay đầu tư công vào lĩnh vực y tế

Duy Tính
Duy Tính
02/10/2025 20:19 GMT+7

Giai đoạn 2016 - 2025, TP.HCM đầu tư công mạnh vào y tế với 115 dự án, tổng số vốn hơn 47.000 tỉ đồng, có 76 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện có 8 dự án cấp bách cần đầu tư ngay.

Chiều 2.10, tại Sở Y tế TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện giám sát công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn giám sát.

Từ 2016 - 2026 đã đầu tư công cho y tế hơn 47.000 tỉ đồng

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo với đoàn giám sát, trong giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025, lĩnh vực đầu tư công ngành y tế có 115 dự án, tổng mức đầu tư là 47.251 tỉ đồng.

Trong đó có 76 dự án đã hoàn thành, đã đưa vào khai thác, sử dụng với tổng mức đầu tư gần 32.000 tỉ đồng. Phải kể đến các bệnh viện hàng ngàn tỉ đồng, quy mô ngàn giường: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và 3 bệnh viện đa khoa cửa ngõ.

TP.HCM mạnh tay đầu tư công vào lĩnh vực y tế- Ảnh 1.

Khu y tế Tân Kiên TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, có 8 dự án mà ngành y tế TP.HCM cần đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu cấp bách. Đó là: Bệnh viện Chấn thương, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở Thủ Đức), Bệnh viện đa khoa thực hành của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, Trung tâm Xạ trị Proton, lò sản xuất đồng vị phóng xạ Cyclotron, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (tiếp tục đầu tư để hoàn thiện).

Bên cạnh các công trình hiệu quả thì còn nhiều cơ sở nên cần sắp xếp. Đó là: Bệnh viện đa khoa Sài Gòn làm cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ là cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ; Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc sẽ giao cho một bệnh viện đang quá tải, có thể là Bệnh viện Tai mũi mọng. Ngoài ra, ngành y tế tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM (3 cơ sở) từ Cục Y tế Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng)…

Kiến nghị chính sách cho nhân viên y tế đi hỗ trợ khu vực 2, 3

Trong bối cảnh hiện tại, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã có 7 kiến nghị. Trong đó, Sở Y tế có kiến nghị cơ chế chính sách cho đối tượng cán bộ y tế, nhân viên y tế.

Kiến nghị chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cán bộ y tế, nhân viên y tế tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hoặc khi triển khai mở rộng cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực nêu trên mà nhân viên y tế đến hỗ trợ. Ví dụ như: hỗ trợ thu nhập tăng thêm, nhà ở công vụ, chi phí sinh hoạt, phương tiện di chuyển…

TP.HCM mạnh tay đầu tư công vào lĩnh vực y tế- Ảnh 2.

Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (quận 3 cũ) dự kiến sẽ giao cho Bệnh viện Tai mũi họng

ẢNH: DUY TÍNH

Bên cạnh đó, Sở Y tế kiến nghị Thành ủy, UBND TP.HCM, MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo các bên liên quan đẩy nhanh công tác phê duyệt quy hoạch và hướng dẫn các UBND xã, phường để thực hiện thông suốt nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Kiến nghị đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1.500 giường để sớm đưa dự án vào hoạt động, khai thác trong năm 2026. Đảm bảo tiến độ và khẩn trương khởi công xây dựng các dự án trong năm 2025: Trung tâm cấp cứu 115 (cơ sở 2); Ngân hàng máu; Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược; Khối Bệnh nhiệt đới và nghiên cứu Bệnh viện Nhi đồng 2...

Nâng cao hiệu quả đầu tư công

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Y tế TP.HCM trong những năm qua. Theo ông, ngành y tế đã triển khai nhiệm vụ quan trọng, vượt qua nhiều khó khăn, khắc phục nhiều thử thách. Đó là đưa vào sử dụng kết quả đầu tư công trong y tế, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Điều này cho thấy được sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và sự điều hành của Chính quyền TP.HCM. Đây là phúc lợi xã hội của Đảng bộ và Chính quyền TP.HCM trong việc tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc đầu tư công.

Ông cho rằng, ngành y tế TP.HCM triển khai 5 trung tâm y tế chuyên sâu đồng bộ như nhau gắn liền với y tế cơ sở để người dân được thụ hưởng y tế, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Và chỉ số đời sống này được cải thiện. Ngành y tế chủ động, khẩn trương khảo sát khu vực 2, khu vực 3 để đề xuất các giải pháp.

Tiếp tục mở rộng cơ sở y tế đến khi nào hiệu năng, hiệu quả trong y tế toàn diện. Đầu tư công gắn liền với nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, kỹ thuật cao và y tế chuyên sâu. Vì vậy, mục tiêu y tế của TP.HCM chính là trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực châu Á, xứng tầm khu vực và một số đô thị lớn trên thế giới.

TP.HCM mạnh tay đầu tư công vào lĩnh vực y tế- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kết luận buổi giám sát

ẢNH: DUY TÍNH

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Sở Y tế TP.HCM một số nội dung:

Sở Y tế biên tập và hoàn thiện lại đề án khai thác nguồn lực xã hội để đầu tư công cho y tế, tích hợp thêm khu vực 2 và 3. Làm đề án hoặc chương trình, kế hoạch xin chuyển đổi các trụ sở dôi dư và sắp xếp, chuyển đổi công năng một số bệnh viện để khai thác có hiệu quả hơn.

Sở Y tế tiếp thu ý kiến đoàn khảo sát, tổng hợp báo cáo Đảng ủy UBND TP.HCM để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy cho chủ trương. Từ chủ trương, Đảng ủy UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo UBND TP.HCM lập kế hoạch, đề án, chương trình trình HĐND TP.HCM tiếp tục phê duyệt nội dung, chuyên đề đầu tư xây mới, cải tạo, hạ tầng, trang thiết bị trong lĩnh vực y tế.

Có cơ chế dành cho nhân viên y tế khi tăng cường đến vùng sâu, vùng xa, ví dụ như nhà công vụ.

Ngành y tế căn cứ vào các nghị quyết, lập đề án xin thí điểm cơ sở xã hội - dưỡng lão có phân tầng. Nghiên cứu, lấy ý kiến để thí điểm miễn viện phí cho một số đối tượng về phần đồng chi trả ngoài bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo TP.HCM ủng hộ 8 dự án y tế đề xuất đầu tư ngay, nhưng phải có đề xuất chi tiết. Đồng thời đề nghị rà soát đầu tư công trực tiếp, gián tiếp, hỗ trợ để phân loại đầu tư công trọng tâm, trọng điểm…

Tin liên quan

'Bộ Y tế nên đầu tư y tế cơ sở thay vì chỉ xây mới bệnh viện'

'Bộ Y tế nên đầu tư y tế cơ sở thay vì chỉ xây mới bệnh viện'

Thiếu hụt nhân lực y tế cơ sở, y tế dự phòng do lương quá thấp, nhiều người nghỉ việc… là thực trạng được đoàn giám sát Quốc hội chỉ ra.

Khám phá thêm chủ đề

đầu tư công Sở Y tế Tp.HCM Nguyễn Phước Lộc nhân viên y tế dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận