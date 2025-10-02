TP.HCM mạnh tay đầu tư công vào lĩnh vực y tế

Chiều 2.10, tại Sở Y tế TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thực hiện giám sát công tác đầu tư công trong lĩnh vực y tế trên địa bàn TP.HCM. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn giám sát.

Từ 2016 - 2026 đã đầu tư công cho y tế hơn 47.000 tỉ đồng

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo với đoàn giám sát, trong giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 và 2021 - 2025, lĩnh vực đầu tư công ngành y tế có 115 dự án, tổng mức đầu tư là 47.251 tỉ đồng.

Trong đó có 76 dự án đã hoàn thành, đã đưa vào khai thác, sử dụng với tổng mức đầu tư gần 32.000 tỉ đồng. Phải kể đến các bệnh viện hàng ngàn tỉ đồng, quy mô ngàn giường: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và 3 bệnh viện đa khoa cửa ngõ.

Khu y tế Tân Kiên TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, có 8 dự án mà ngành y tế TP.HCM cần đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu cấp bách. Đó là: Bệnh viện Chấn thương, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở Thủ Đức), Bệnh viện đa khoa thực hành của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, Trung tâm Xạ trị Proton, lò sản xuất đồng vị phóng xạ Cyclotron, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (tiếp tục đầu tư để hoàn thiện).

Bên cạnh các công trình hiệu quả thì còn nhiều cơ sở nên cần sắp xếp. Đó là: Bệnh viện đa khoa Sài Gòn làm cơ sở 2 Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ là cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ; Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc sẽ giao cho một bệnh viện đang quá tải, có thể là Bệnh viện Tai mũi mọng. Ngoài ra, ngành y tế tiếp nhận Bệnh viện Giao thông vận tải TP.HCM (3 cơ sở) từ Cục Y tế Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng)…

Kiến nghị chính sách cho nhân viên y tế đi hỗ trợ khu vực 2, 3

Trong bối cảnh hiện tại, đại diện Sở Y tế TP.HCM đã có 7 kiến nghị. Trong đó, Sở Y tế có kiến nghị cơ chế chính sách cho đối tượng cán bộ y tế, nhân viên y tế.

Kiến nghị chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho cán bộ y tế, nhân viên y tế tại khu vực 1 (TP.HCM cũ) khi tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Hoặc khi triển khai mở rộng cơ sở 2, cơ sở 3 tại các khu vực nêu trên mà nhân viên y tế đến hỗ trợ. Ví dụ như: hỗ trợ thu nhập tăng thêm, nhà ở công vụ, chi phí sinh hoạt, phương tiện di chuyển…

Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc (quận 3 cũ) dự kiến sẽ giao cho Bệnh viện Tai mũi họng ẢNH: DUY TÍNH

Bên cạnh đó, Sở Y tế kiến nghị Thành ủy, UBND TP.HCM, MTTQ Việt Nam TP.HCM chỉ đạo các bên liên quan đẩy nhanh công tác phê duyệt quy hoạch và hướng dẫn các UBND xã, phường để thực hiện thông suốt nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Kiến nghị đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bình Dương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1.500 giường để sớm đưa dự án vào hoạt động, khai thác trong năm 2026. Đảm bảo tiến độ và khẩn trương khởi công xây dựng các dự án trong năm 2025: Trung tâm cấp cứu 115 (cơ sở 2); Ngân hàng máu; Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược; Khối Bệnh nhiệt đới và nghiên cứu Bệnh viện Nhi đồng 2...

Nâng cao hiệu quả đầu tư công

Kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Y tế TP.HCM trong những năm qua. Theo ông, ngành y tế đã triển khai nhiệm vụ quan trọng, vượt qua nhiều khó khăn, khắc phục nhiều thử thách. Đó là đưa vào sử dụng kết quả đầu tư công trong y tế, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Điều này cho thấy được sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và sự điều hành của Chính quyền TP.HCM. Đây là phúc lợi xã hội của Đảng bộ và Chính quyền TP.HCM trong việc tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc đầu tư công.

Ông cho rằng, ngành y tế TP.HCM triển khai 5 trung tâm y tế chuyên sâu đồng bộ như nhau gắn liền với y tế cơ sở để người dân được thụ hưởng y tế, sức khỏe ngày càng tốt hơn. Và chỉ số đời sống này được cải thiện. Ngành y tế chủ động, khẩn trương khảo sát khu vực 2, khu vực 3 để đề xuất các giải pháp.

Tiếp tục mở rộng cơ sở y tế đến khi nào hiệu năng, hiệu quả trong y tế toàn diện. Đầu tư công gắn liền với nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên y tế, kỹ thuật cao và y tế chuyên sâu. Vì vậy, mục tiêu y tế của TP.HCM chính là trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực châu Á, xứng tầm khu vực và một số đô thị lớn trên thế giới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kết luận buổi giám sát ẢNH: DUY TÍNH

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Sở Y tế TP.HCM một số nội dung:

Sở Y tế biên tập và hoàn thiện lại đề án khai thác nguồn lực xã hội để đầu tư công cho y tế, tích hợp thêm khu vực 2 và 3. Làm đề án hoặc chương trình, kế hoạch xin chuyển đổi các trụ sở dôi dư và sắp xếp, chuyển đổi công năng một số bệnh viện để khai thác có hiệu quả hơn.

Sở Y tế tiếp thu ý kiến đoàn khảo sát, tổng hợp báo cáo Đảng ủy UBND TP.HCM để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy cho chủ trương. Từ chủ trương, Đảng ủy UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo UBND TP.HCM lập kế hoạch, đề án, chương trình trình HĐND TP.HCM tiếp tục phê duyệt nội dung, chuyên đề đầu tư xây mới, cải tạo, hạ tầng, trang thiết bị trong lĩnh vực y tế.

Có cơ chế dành cho nhân viên y tế khi tăng cường đến vùng sâu, vùng xa, ví dụ như nhà công vụ.

Ngành y tế căn cứ vào các nghị quyết, lập đề án xin thí điểm cơ sở xã hội - dưỡng lão có phân tầng. Nghiên cứu, lấy ý kiến để thí điểm miễn viện phí cho một số đối tượng về phần đồng chi trả ngoài bảo hiểm y tế.

Lãnh đạo TP.HCM ủng hộ 8 dự án y tế đề xuất đầu tư ngay, nhưng phải có đề xuất chi tiết. Đồng thời đề nghị rà soát đầu tư công trực tiếp, gián tiếp, hỗ trợ để phân loại đầu tư công trọng tâm, trọng điểm…