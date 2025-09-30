Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM có tân giám đốc, là TS Ngô Ngọc Quang Minh

Ngày 30.9, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã trao quyết định bổ nhiệm TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, 52 tuổi, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 1.10.

PGS-TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nghỉ hưu theo chế độ.

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh được bổ nhiệm làm giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ẢNH: M.N

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh khẳng định sẽ cùng tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 1 giữ vững vai trò chăm sóc nhi khoa hàng đầu ở khu vực phía nam. Phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, bệnh viện luôn đảm bảo phát triển bền vững trên kiềng 3 chân theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Thứ nhất, không ngừng phát triển chuyên môn kỹ thuật. Là chỗ dựa vững chắc về chuyên môn kỹ thuật cho sự phát triển của bệnh viện tuyến trước và tuyến y tế cơ sở.

Thứ hai, Bệnh viện Nhi đồng 1 không ngừng cải tiến chất lượng điều trị, chất lượng phục vụ người bệnh, tăng hài lòng người bệnh và hài lòng nhân viên bệnh viện (tăng thu nhập chính đáng, cải thiện môi trường làm việc…).

Thứ ba, không ngừng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Song song đó, phải đảm bảo mọi hoạt động của bệnh viện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Để thực hiện những điểm trên, tân Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đề ra 3 giải pháp: phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Trên cơ sở hạ tầng mới hiện đại, bệnh viện tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, từ đó phát triển các dịch vụ kỹ thuật mới chuyên sâu và đẩy mạnh các mũi nhọn chuyên sâu của bệnh viện. Đó là trung tâm can thiệp tim mạch nhi, trung tâm sơ sinh, trung tâm hồi sức cấp cứu chống độc nhi, trung tâm bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh, trung tâm phẫu thuật nhi.

Đồng thời, bệnh viện phát triển thêm các chuyên khoa, kỹ thuật chuyên sâu mới như bệnh lý chuyển hóa - di truyền, bệnh lý miễn dịch dị ứng, chuyên khoa ngoại thần kinh. Đẩy mạnh chuyên khoa ung bướu - huyết học nhi, triển khai ghép tạng (ghép tủy, ghép thận, ghép gan, ghép tim). Phấn đấu đạt chuẩn các trung tâm xuất sắc về sơ sinh, ngoại niệu, hồi sức cấp cứu…