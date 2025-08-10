Bé gái 5 tháng tuổi ở Đồng Tháp mắc 'amip ăn não', bệnh rất hiếm

"Amip ăn não" - bệnh nguy hiểm

Trước đó, bệnh nhi sốt cao liên tục, nôn ói, lừ đừ, co gồng tay chân nên được đưa đến Bệnh viện Tiền Giang. Tại đây, em được chẩn đoán viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết, hạ natri máu và được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Sau một ngày nhập viện tại Khoa Nhiễm - thần kinh, bệnh nhi có biểu hiện rối loạn tri giác, co gồng 2 chân, phải đặt nội khí quản thở máy và chuyển sang Khoa Hồi sức nhiễm. Hiện bé được chẩn đoán viêm não do Naegleria fowleri kèm nhiễm trùng huyết, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhi mắc "amip ăn não" đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, Naegleria fowleri là loại amip sống tự do trong nước ngọt ấm như ao hồ, sông, suối, suối nước nóng, hoặc bể bơi không được xử lý Clo đúng cách. Khi nước nhiễm amip xâm nhập qua đường mũi, nó có thể gây viêm não - màng não nguyên phát (PAM), bệnh tiến triển rất nhanh và cực kỳ nguy hiểm.

Thời gian ủ bệnh từ 1 - 9 ngày. Triệu chứng ban đầu gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng cổ, lú lẫn, co giật... Diễn tiến hôn mê và tử vong trong vòng 3 - 7 ngày sau khi khởi phát. Tỷ lệ sống sót dưới 5%, kể cả khi được điều trị tích cực.

Phòng bệnh "amip ăn não" thế nào?

Bác sĩ Dư Tuấn Quy khuyến cáo, tránh tiếp xúc với nguồn nước nguy cơ: không bơi/lặn ở ao hồ, suối nước ngọt ấm (25 - 30°C), nhất là vào mùa hè; không tắm suối nước nóng tự nhiên khi chưa xử lý; tránh khuấy bùn đáy khi xuống nước.

Ngăn nước bẩn vào mũi: không nhảy cắm đầu xuống nước, không để nước bắn mạnh vào mũi, không cho trẻ nghịch nước bắn vào mũi.

Xử lý nước an toàn: Bể bơi phải duy trì nồng độ clo ≥ 1 mg/l, pH ổn định; nước rửa mũi phải đun sôi để nguội hoặc dùng nước vô trùng; không dùng nước máy trực tiếp chưa đun sôi để rửa mũi.

Lưu ý, amip không lây qua đường uống, chỉ gây bệnh khi nước nhiễm amip xâm nhập qua mũi.

Được biết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã báo cáo ca bệnh "amip ăn não" đến Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Đồng thời, HCDC cũng thông tin đến các địa phương để triển khai điều tra dịch tễ và phòng dịch.