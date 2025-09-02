Cô gái Sơn La mang khối u sọ 15 năm được mổ thành công ở Bình Dương

Sáng 2.9, Bệnh viện đa khoa Bình Dương (thuộc Sở Y tế TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công một trường hợp khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán có kích thước "khổng lồ", giúp một bệnh nhân nữ người Mông "tái sinh" gương mặt sau 15 năm sống trong đau đớn và mặc cảm.

Nữ bệnh nhân tên G.T.S (22 tuổi, quê Sơn La) mang khối u này từ năm 7 tuổi. Khối u phát triển chậm trong thời gian đầu nhưng sau đó lan rộng xuống mặt, xâm lấn hốc mắt trái, khiến gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, bệnh nhân không có cơ hội tiếp cận y tế sớm.

Cô gái trẻ người Mông đã được giải thoát khỏi khối u sụn xương sọ vùng đỉnh trán ẢNH: BV

Bệnh nhân phải chịu đựng khối u này suốt 15 năm qua, khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng và ảnh hưởng đến rất lớn đến cuộc sống.

Giữa tháng 8.2025, với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, bệnh nhân được nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

Theo các bác sĩ, khối u có kích thước khoảng 25 cm × 35 cm, cố định vào xương sọ, không di động, với lớp da phủ ngoài bị viêm mạn tính. Các chẩn hình ảnh bao gồm CT-Scanner và MRI, kết hợp với giải phẫu bệnh lý, xác định đây là u sụn xương sọ vùng đỉnh trán lành tính nhưng phát triển quá mức, dẫn đến biến dạng nghiêm trọng và phức tạp.

Bệnh viện đa khoa Bình Dương đã tổ chức các cuộc hội chẩn liên khoa ngoại thần kinh, ung bướu, vi phẫu chỉnh hình, mắt, huyết học, gây mê hồi sức và dinh dưỡng. Các phương án điều trị chính và dự phòng được lập để đảm bảo an toàn tuyệt đối, mục tiêu điều trị bao gồm loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng tối đa, đảm bảo tính thẩm mỹ...

Ca mổ kéo dài hơn 7 giờ vào ngày ngày 28.8, với sự tham gia của 6 phẫu thuật viên và 3 bác sĩ gây mê hồi sức đã loại bỏ khối u hoàn toàn cho bệnh nhân.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã cắt bỏ lớp da tổn thương bên ngoài khối u, bộc lộ và loại bỏ khối u xương đến sàn sọ, tái tạo trần hốc mắt trái, và sử dụng vạt da tại chỗ để che phủ vết mổ. Toàn bộ quá trình được kiểm soát cầm máu hiệu quả mà không cần truyền máu.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tỉnh táo, có khả năng di chuyển nhẹ nhàng và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Các xét nghiệm kiểm tra nằm trong giới hạn an toàn. Khuôn mặt bệnh nhân được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao sự tự tin và chất lượng cuộc sống sau 15 năm chịu đựng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, những nỗ lực của các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Dương không chỉ mang lại sự hồi phục và hạnh phúc cho người bệnh mà còn tiếp thêm niềm hy vọng mới. Đồng thời khẳng định Bệnh viện đa khoa Bình Dương thật sự là một địa chỉ y tế chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, chỉnh hình phức tạp.