Trực thăng vượt gió bão hạ xuống 3 đảo, cứu 3 người ở đặc khu Trường Sa

Lúc 3 giờ 20 phút ngày 1.10, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8622 của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã đáp xuống sân đỗ trực thăng tại nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa 3 bệnh nhân nặng từ 3 đảo (thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về điều trị.

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, các bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, tiếp tục kiểm tra các tổn thương, tiến hành hội chẩn và đưa ra hướng điều trị phù hợp tiếp theo.

Trước đó, bệnh nhân N.T.H (49 tuổi) có biểu hiện sốt cao liên tục 8 ngày, tiểu khó, rối loạn ý thức. Ngày 28.9, bệnh nhân nhập tại bệnh xá đảo Tiên Nữ và được bác sĩ hội chẩn online với Bệnh viện Quân y 175. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ chỉ định theo dõi lao màng não/viêm màng não mủ giai đoạn muộn (theo dõi tại chỗ). Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu hơn, hôn mê và có dấu hiệu rối loạn chức năng đa cơ quan tiến triển. Bệnh nhân được quyết định vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường không.

Các bệnh nhân từ 3 đảo thuộc đặc khu Trường Sa được trực thăng vận chuyển về đất liền ẢNH: BV

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân V.X.H (53 tuổi). Ngày 29.9, bệnh nhân bị yếu nửa người bên phải, méo miệng và nói khó, huyết áp cao, được điều trị tại bệnh xá đảo Phan Vinh. Kết quả hội chẩn online với Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ xác định bệnh nhân đột quỵ não bán cầu trái, nghi ngờ nhồi máu, chưa loại trừ xuất huyết. Bệnh nhân có nguy cơ tổn thương não tiến triển, suy hô hấp nên quyết định vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường không.

Bệnh nhân thứ ba là T.V.C (20 tuổi, điều trị tại Trung tâm y tế đặc khu Trường Sa), với chẩn đoán hội chứng thận hư, lâm sàng biểu hiện phù nặng toàn thân, tăng huyết áp. Bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp, suy tim tiến triển nên quyết định vận chuyển về đất liền bằng đường không.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 16 giờ 15 phút ngày 30.9, trực thăng EC-225 VN-8622 (Binh đoàn 18) cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 do trung úy Nguyễn Văn Sang, khoa Hồi sức tích cực (tổ trưởng), xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tổ bay cấp cứu nhận nhiệm vụ đến 3 đảo thuộc đặc khu Trường Sa để đưa 3 bệnh nhân về đất liền.

3 bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: BV

Dù ảnh hưởng gió bão và tầm nhìn hạn chế, nhưng tổ bay đã dũng cảm cơ động, lần lượt hạ cánh xuống các đảo để tiếp nhận 3 người bệnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 lần lượt tiếp cận được 3 bệnh nhân, xử trí cấp cứu ổn định để vận chuyển về đất liền an toàn.

Trung úy Nguyễn Văn Sang kể lại, trong một chuyến bay phải tiếp nhận liên tiếp 3 người bệnh tại 3 đảo khác nhau, cường độ làm việc dồn dập và áp lực vô cùng lớn.

Đặc biệt, trường hợp bệnh nhân lao màng não ở đảo Tiên Nữ rất nặng, bất kỳ thay đổi áp suất trong khoang bay cũng có thể làm áp lực nội sọ tăng lên, gây nguy hiểm tính mạng.

"Chúng tôi buộc phải trao đổi kỹ với tổ bay, thống nhất bay ở độ cao thấp nhất có thể để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, dù chuyến bay sẽ kéo dài hơn. Mỗi phút trên không đều là căng thẳng. Nhưng cuối cùng, cả 3 bệnh nhân đều được đưa về an toàn. Đó là điều quan trọng nhất", trung úy Nguyễn Văn Sang chia sẻ.