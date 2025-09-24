Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
24/09/2025 22:30 GMT+7

Chiếc xe bồn đang chạy trên đường Đỗ Mười thì bất ngờ gây tai nạn liên hoàn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nam tài xế tử vong, nghi đột quỵ.

Khuya 24.9, Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường vụ xe bồn gây tai nạn liên hoàn, một người tử vong.

TP.HCM: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, cơ quan chức năng phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ) cho hay, đã nắm thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.V.K (42 tuổi, quê Ninh Bình), tài xế xe bồn.

Khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, xe bồn biển số 51C-309.xx do tài xế K. điều khiển chạy trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi trạm thu phí An Sương - An Lạc. Khi xe này đến trước Công ty Satimex (phường Tam Bình) thì bất ngờ loạng choạng, chuyển hướng rẽ phải lao vào lề đường tông vào xe máy biển số 51X8-304.xx do chị L.T.N.H (36 tuổi, ở phường Tam Bình) đang dừng đỗ. Thời điểm này, chị H. đang đứng kế bên, may mắn không bị tông trúng.

Xe bồn tiếp tục lao đi, tông vào xe ô tô bán tải biển số 51L-884.xx do anh L.V.S.Q (41 tuổi, quê Vĩnh Long) đang dừng đỗ bên đường. Vụ việc làm anh Q. bị thương nhẹ. Tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng nặng.

Lúc này, người đi đường phát hiện tài xế K. gục trong ca bin nên đã hỗ trợ đưa ra ngoài và sơ cứu. 20 phút sau, bác sĩ đến thăm khám và xác định anh K. đã tử vong, nghi do đột quỵ.

TP.HCM: Xe bồn gây tai nạn liên hoàn, tài xế tử vong nghi đột quỵ- Ảnh 2.

Xe bồn tông vào xe bán tải

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

