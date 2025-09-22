Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Làm rõ một người tử vong, nghi bị xe container cán

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/09/2025 17:27 GMT+7

Camera ghi lại, trong lúc trời mưa, một nam thanh niên chạy bộ từ vỉa hè ra đường, đúng lúc xe container chạy qua cán tử vong.

Ngày 22.9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT) khám nghiệm hiện trường, truy tìm xe container liên quan vụ một nam thanh niên tử vong giữa đường Đỗ Mười, đoạn cầu vượt Gò Dưa (phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức cũ).

Danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh.

TP.HCM: Chạy bộ ra đường, nam thanh niên bị xe container cán tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Chiều nay, trong lúc trời mưa, người dân lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng ngã tư Linh Xuân đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Khi đến đoạn gần cầu vượt Gò Dưa, cách chợ đầu mối khoảng 100 mét thì phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong giữa đường.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun, quần ngắn, thi thể nằm giữa làn ô tô và làn đường hỗn hợp, có dấu hiệu bị xe tải trọng nặng cán qua, không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, hiện trường không thấy phương tiện nào xung quanh. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực gần đó. Bước đầu, qua camera ghi nhận khoảng 14 giờ 19 phút hôm nay (22.9), trong lúc trời mưa, có một người chạy bộ từ vỉa hè ra đường. Đúng lúc đó, xe container chạy qua, cán người này tử vong tại chỗ. Xe container tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm xe container để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

