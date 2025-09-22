Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 thanh niên cướp giật điện thoại iPhone 14 Promax

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/09/2025 07:48 GMT+7

Khoảng 1 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP.HCM đã bắt giữ 2 thanh niên cướp giật tài sản là điện thoại iPhone 14 Promax.

Ngày 22.9, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (21 tuổi, ở phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) và Trần Võ Tuấn Hào (20 tuổi, ở phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ) về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Công an TP.HCM bắt nhanh 2 thanh niên cướp giật điện thoại iPhone 14 Promax- Ảnh 1.

Hào (bên trái) và Tài tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố, trong đó có tội phạm cướp giật tài sản, Công an phường Bình Lợi Trung đã tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn, phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các vụ án xảy ra.

Khoảng 13 giờ ngày 17.9, anh P.L.K.H (18 tuổi, quê Tây Ninh) đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo bị 2 kẻ lạ giật chiếc điện thoại iPhone 14 Promax màu đen, tại con hẻm trên đường Nguyễn Xí.

Bị giật điện thoại bất ngờ, anh H. đuổi theo và tri hô cướp nhưng kẻ cướp giật đã tẩu thoát bằng xe máy hiệu Vario.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương rà soát, truy xét kẻ cướp giật.

Chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau, công an bắt giữ Tài và Hào, thu hồi tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Đi xuyệt cá, 2 anh em ruột ở TP.HCM bị điện giật tử vong

Người dân phát hiện 2 anh em ruột tử vong dưới ruộng ở thành phố Thủ Đức cũ (TP.HCM), nghi tử vong do điện giật lúc xuyệt cá.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật tài sản công an TP.HCM Iphone Công An TP.HCM phường Bình Lợi Trung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận