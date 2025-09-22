Công an TP.HCM bắt nhanh 2 thanh niên cướp giật điện thoại iPhone 14 Promax

Ngày 22.9, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (21 tuổi, ở phường Bình Quới, quận Bình Thạnh cũ) và Trần Võ Tuấn Hào (20 tuổi, ở phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ) về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).

Hào (bên trái) và Tài tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tội xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố, trong đó có tội phạm cướp giật tài sản, Công an phường Bình Lợi Trung đã tăng cường công tác tuần tra trên địa bàn, phát hiện nhanh, xử lý kịp thời các vụ án xảy ra.

Khoảng 13 giờ ngày 17.9, anh P.L.K.H (18 tuổi, quê Tây Ninh) đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo bị 2 kẻ lạ giật chiếc điện thoại iPhone 14 Promax màu đen, tại con hẻm trên đường Nguyễn Xí.

Bị giật điện thoại bất ngờ, anh H. đuổi theo và tri hô cướp nhưng kẻ cướp giật đã tẩu thoát bằng xe máy hiệu Vario.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương rà soát, truy xét kẻ cướp giật.

Chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau, công an bắt giữ Tài và Hào, thu hồi tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.