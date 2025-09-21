Bí mật bên trong pin MagSafe cho iPhone Air bị 'mổ xẻ'

Theo Tom's Guide, ngay sau khi dòng iPhone 17 chính thức lên kệ, các chuyên gia 'mổ xẻ' tại iFixit đã nhanh chóng tháo tung phụ kiện pin MagSafe độc quyền dành cho iPhone Air. Khám phá của họ đã hé lộ một bí mật thú vị, cho thấy một chiến lược sản xuất cực kỳ thông minh và tiết kiệm của Apple.

iFixit 'mổ xẻ' bí mật bên trong pin MagSafe cho iPhone Air

Theo iFixit, sau khi tháo tung viên pin MagSafe trị giá 100 USD, họ đưa ra một giả thuyết có độ tin cậy cao rằng Apple dường như đang sử dụng cùng một loại viên pin cho cả phụ kiện này và cho chính chiếc iPhone Air.

Giả thuyết này dựa trên hai bằng chứng chính. Đầu tiên là hình dạng bất đối xứng kỳ lạ của viên pin dự phòng, hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh viên pin bên trong iPhone Air mà Apple đã công bố. Thứ hai, các thông số kỹ thuật như độ dày (2,72 mm) và dung lượng (khoảng 3.149 mAh) hoàn toàn phù hợp để có thể lắp vừa vào thân máy siêu mỏng 5,65 mm của iPhone Air.

Viên pin MagSafe cho iPhone Air được 'mổ xẻ' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFIXIT

Giải mã bí ẩn 'sạc thêm 65%'

Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra là nếu dùng chung một viên pin, tại sao phụ kiện này chỉ có thể sạc thêm 65% cho iPhone Air? Câu trả lời nằm ở các định luật vật lý. Quá trình truyền tải năng lượng, đặc biệt là sạc không dây, không bao giờ đạt hiệu suất 100%. Một phần năng lượng đáng kể sẽ bị thất thoát dưới dạng nhiệt, đó là lý do sạc không dây thường nóng hơn sạc có dây.

Về mặt kinh doanh, chiến lược này của Apple là một bước đi xuất sắc. Thay vì phải thiết lập hai dây chuyền sản xuất riêng biệt, họ chỉ cần tăng gấp đôi sản lượng của loại pin duy nhất, giúp tối ưu hóa chi phí cho một phụ kiện có vòng đời gắn liền với iPhone Air.

Viên pin chỉ mỏng 2,72 mm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFIXIT

Vậy có đáng để chi 100 USD?

Thời lượng pin của iPhone Air được đánh giá ở mức khá tốt (12 giờ 2 phút trong bài thử nghiệm), nhưng vẫn thua xa các mẫu Pro. Đây chính là lúc viên pin MagSafe phát huy giá trị. Khi gắn thêm phụ kiện này, thời gian sử dụng của iPhone Air được đẩy vọt lên 17 giờ 15 phút, gần như ngang ngửa với 'quái vật' về pin là iPhone 17 Pro Max (17 giờ 54 phút).

Về cơ bản, với 100 USD, người dùng đang mua một bản nâng cấp pin cho chiếc iPhone Air của mình lên đẳng cấp của dòng Pro Max, trong khi vẫn giữ được thiết kế siêu mỏng nhẹ vốn có. Đối với những ai yêu thích sự thanh lịch của iPhone Air nhưng khao khát thời lượng pin đỉnh cao, đây là một sự đầu tư hoàn toàn xứng đáng.