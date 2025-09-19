Lỗi camera kỳ lạ trên iPhone Air và iPhone 17 Pro Max trước ngày mở bán

Theo PhoneArena, chỉ một ngày trước khi những chiếc iPhone 17 đầu tiên đến tay người dùng, một sự cố camera nghiêm trọng đã được phát hiện trên các phiên bản thử nghiệm, buộc Apple phải gấp rút xác nhận và hứa hẹn về một bản vá. Sự việc đang đặt ra câu hỏi lớn về trải nghiệm của người dùng trong ngày mở bán.

Lỗi camera nghiêm trọng xuất hiện trên iPhone Air và iPhone 17 Pro Max

Dòng iPhone 17 chính thức được mở bán trên toàn cầu vào ngày 19.9. Tuy nhiên, ngay trước thềm sự kiện quan trọng này, nhà báo Henry Casey từ trang tin uy tín CNN Underscored đã phát hiện một lỗi đáng lo ngại khi đang đánh giá hai mẫu iPhone Air và iPhone 17 Pro Max.

Cụ thể, trong một môi trường có ánh sáng phức tạp như buổi hòa nhạc với màn hình LED lớn phía sau, khoảng 1/10 số ảnh chụp từ hai thiết bị này đã xuất hiện các hộp đen và những đường kẻ ngoằn ngoèo màu trắng một cách khó hiểu. Các bức ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng bình thường khác lại không hề gặp phải vấn đề này.

Hình ảnh chụp bị lỗi trên iPhone Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Ngay sau khi thông tin được công bố, Apple đã nhanh chóng đưa ra phản hồi. Hãng xác nhận đây là một lỗi phần mềm có thật, nhưng khẳng định nó chỉ xảy ra "trong những trường hợp rất hiếm khi một màn hình đèn LED cực kỳ sáng và chiếu thẳng vào camera".

Apple cho biết họ đã có sẵn một bản vá cho sự cố và sẽ tung ra trong "một bản cập nhật phần mềm sắp tới". Tuy nhiên, việc không có một lịch trình cụ thể đang khiến nhiều người lo lắng.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Liệu Apple có kịp tung ra một 'bản vá ngày đầu tiên' (day-one patch) để những người mua sớm nhất không gặp phải trải nghiệm khó chịu này hay không? Hay họ sẽ phải chờ đợi một vài ngày, thậm chí vài tuần cho bản cập nhật iOS tiếp theo?

Mặc dù đây là một lỗi hiếm gặp, nhưng với hàng tỉ bức ảnh được chụp bằng iPhone mỗi ngày, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dùng nếu không được khắc phục kịp thời. Phản ứng của Apple trong 24 giờ tới sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng xử lý khủng hoảng của họ ngay trong thời điểm ra mắt sản phẩm quan trọng nhất năm.